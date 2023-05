Mengintip Fasilitas dan Harga Hotel Meruorah, Tempat Menginap Delegasi KTT Asean 2023

Bisnis.com, JAKARTA - Dalam perhelatan KTT Asean 2023 yang digelar pada 9-11 Mei 2023 di Labuan Bajo mendatang, ada 2 hotel yang menjadi lokasi utama penyelenggaraan.

Pada 10 Mei 2023, berbagai summit akan diselenggarakan di Hotel Meruorah, di antara lain adalah 42nd ASEAN Summit (Opening and Plenary), ASEAN Leaders’ Interface with Representatives of ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), ASEAN Leaders’ Interface with Representatives of ASEAN Youth, dan ASEAN Leaders’ Interface with Representatives of ASEAN Business Advisory Council (ASEAN-BAC).

Selanjutnya pada hari yang sama juga akan dilakukan pertemuan ASEAN Leaders’ Interface with High-Level Task Force on ASEAN Community’s Post 2025 Vision (HLTF-ACV).

Kemudian, 42nd ASEAN Summit (Retreat Session), 15th IMT-GT Summit, dan 15th BIMP-EAGA Summit akan diadakan pada tanggal 11 Mei 2023. Pertemuan bilateral di sela-sela kegiatan KTT ke-42 ASEAN juga akan dilaksanakan di hotel ini.

Selain Hotel Meruorah, lokasi makan malam para VVIP dan delegasi juga telah dipersiapkan. Hotel Ayana yang menjadi tempat welcoming dinner ini memiliki fasilitas serupa dengan Hotel Meruorah. Disini, para VVIP dan delegasi akan disuguhkan pertunjukan nusantara saat menyantap makan malam.

Persiapan Puncak Waringin yang akan digunakan untuk kegiatan spouse program akan mencapai 100% pada tanggal 7 Mei 2023, dengan fasilitas area pameran, area morning tea, ruang pendukung perlengkapan dan dekorasi, kendaraan buggy, mini ICU, tenaga spesialis serta ambulan rescuer 1 unit.

Tempat ini nantinya akan digunakan untuk penerimaan para spouse pendamping kepala negara oleh Ibu Negara. Dengan tema Suara Archipelago, kegiatan ini mengajak para spouses mengenal dan menikmati keindahan dan kekayaan alam Indonesia.

Fasilitas dan harga hotel Meruorah

Menjadi hotel utama penyelenggaraan KTT Asean, seperti apa sebenarnya fasilitas dan harga di hotel tersebut?

Hotel Meruorah adalah hotel bintang 5 yang memiliki 145 kamar.

Berikut berbagai fasilitas yang tersedia

1. Pusat Kebugaran Bayfit

Gym modern dilengkapi dengan mesin latihan kardio terbaru, beban bebas, handuk tangan, dan air mineral gratis untuk mendukung tujuan kesehatan Anda. Fasilitas ber-AC ini menampilkan jendela besar yang menghadap ke perbukitan Labuan Bajo.

2. Kolam Tanpa Batas

Kolam renang yang dirancang untuk berjemur, bersantai, dan menikmati kesenangan Anda.

3. Area Komersial

Terletak di area Marina Labuan Bajo di sebelah hotel, Anda akan menemukan Area Komersial terpadu kami yang terdiri dari berbagai gerai komersial termasuk gerai F&B, toko obat, toko pakaian, mini market, ATM & bank, dan toko seni.

Area Komersial terletak di salah satu tempat wisata paling populer di Labuan Bajo. Di belakang Area Komersial, terdapat Water-front Promenade yang sangat cocok untuk jalan-jalan santai sambil menikmati indahnya matahari terbenam dengan pemandangan laut lepas.

4. Kegiatan outdoor

a. Bersepeda : Bersepeda adalah cara terbaik menikmati liburan selama berada di kota nelayan Labuan Bajo dengan starting point dari Meruorah Komodo Labuan bajo. Petualangan ini benar-benar menyenangkan dan akan membawa Anda mengunjungi pantai-pantai indah dan bukit-bukit menakjubkan di Labuan Bajo.

Anda dapat menyewa sepeda elektronik yang bekerja sama dengan Noa Bike (www.noabike.id).

b. Berlayar: Rasakan perjalanan berlayar ke pulau dengan sebuah phinisi atau speedboat mewah untuk menangkap keindahan Taman Nasional Komodo.

c. Snorkeling: Menjelajahi keindahan bawah laut taman nasional komodo. Menari bersama pari manta, penyu, dan keanekaragaman terumbu karang akan menjadi momen tak terlupakan dalam hidup Anda.

d. Hiking: Labuan Bajo dikenal sebagai kota matahari terbenam. Hanya 15 menit berkendara dari Meruorah Komodo Labuan Bajo, pemandangan laut Amelia merupakan salah satu titik sunset terbaik di Labuan Bajo. Menyaksikan matahari terbenam yang dikelilingi oleh pulau kecil akan menjadi penyembuhan terbaik untuk Anda dan orang yang Anda cintai.

e. Diving: Dulu dikenal sebagai salah satu tempat menyelam terbaik di dunia, Taman Nasional Komodo tidak pernah gagal menawarkan keindahan bawah laut. Jelajahi semua ikan menakjubkan dan biota laut lainnya di laut.

f. Tur pulau: tur pulau sehari penuh mengundang Anda untuk menjelajahi Pulau Padar yang ikonik diikuti dengan petualangan snorkeling yang indah di sepanjang Pantai Pasir Merah Muda Padar. Liburan impian Anda termasuk tur Komodo Dragon di pedesaan Pulau Komodo, makan siang yang baru disiapkan, dan minuman dingin.

Harga hotel Meruorah

Mengutip laman resmi hotel, harga termurah yang ditawarkan yakni Rp2,4 juta per malam untuk kamar Suites, hingga Rp8,7 juta per malam untuk tipe The Presidential Suite.

Mereka juga menawarkan paket bulan madu seharga mulai Rp5 juta per malam hingga Rp18 juta per malam.

Ada juga paket familycation seharga mulai dari Rp15 juta hingga Rp16 jutaan.

Penawaran familycation ini merupakan paket kombinasi dengan menginap dua malam di hotel & cuti satu malam di atas kapal ke Taman Nasional Komodo menggunakan Kapal Phinisi

Paket ini tergantung ketersediaan dan perlu dikonfirmasi ulang. Paket ini berlaku untuk 10 kamar dan 20 pax

Jadwal Perjalanan: Pulau Komodo, Pulau Padar, Pantai Pink, Manta Point, Taka Makassar

Aktivitas lainnya: Perahu kano, Papan dayung, Snorkling, Banana boat, Karaoke

Ada juga paket menginap di kapal Phinisi seharga Rp4 jutaan hingga Rp5 jutaan.

Kamar ini tergantung ketersediaan dan perlu dikonfirmasi ulang

Anda akan menginap di Kapal Pinisi Meruorah Komodo Labuan Bajo (tanpa berlayar).

