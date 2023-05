Siapa Pemilik Hotel Meruorah? Tempat Menginap Delegasi KTT ASEAN 2023

Bisnis.com, SOLO - Hotel Meruorah menjadi tempat menginap delegasi KTT ASEAN 2023 di Labuan Bajo. Hotel ini tidak dimiliki oleh individu tertentu.

Seperti diketahui, Hotel Meruorah akan menjadi venue diselenggarakannya KTT ASEAN 2023.

Pada 10 Mei 2023, berbagai summit akan diselenggarakan di Hotel Meruorah, di antara lain adalah 42nd ASEAN Summit (Opening and Plenary), ASEAN Leaders’ Interface with Representatives of ASEAN Inter Parliamentary Assembly (AIPA), dan sebagainya.

Selain Hotel Meruorah, pemerintah juga menggunakan satu hotel lainnya untuk lokasi makan malam para VVIP dan delegasi. Hotel yang dimaksud adalah Ayana.

Hotel Ayana yang menjadi tempat welcoming dinner ini memiliki fasilitas serupa dengan Hotel Meruorah. Disini, para VVIP dan delegasi akan disuguhkan pertunjukan nusantara saat menyantap makan malam.

Mengacu pada hal tersebut, Hotel Meruorah menjadi venue utama untuk penyelenggaraan konferensi antar negara Asia Tenggara ini.

Tapi sebenarnya siapa pemilik Hotel Meruorah?

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, Hotel Meruorah Komodo di Labuan Bajo ini bukanlah milik individu tertentu. Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo milik PT ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Diberitakan Bisnis.com sebelumnya, Direktur Utama PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Ira Puspadewi mengatakan bahwa Hotel Meruorah Komodo Labuan Bajo yang sebelumnya Bernama Inaya Bay Komodo.

Hotel ini merupakan bagian dari Kawasan Terpadu Labuan Bajo yang dikelola oleh PT Indonesia Ferry Property (Ifpro) yang merupakan perusahaan patungan antara perseroan dengan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk.

IFPRO sendiri merupakan perusahaan joint venture yang dimiliki oleh dua perusahaan BUMN, yaitu PT PP dan ASDP.

