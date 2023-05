Beli Tiket Konser Coldplay Minta Invitation Code, Apa Ada Jalur Orang Dalam?

Bisnis.com, JAKARTA - Hari ini, Jumat (19/5/23) merupakan hari penjualan tiket konser Coldplay sekaligus penjualan terakhirnya. Ramai mengenai kecurigaan pembelian tiket jalur orang dalam di media sosial karena adanya permintaan invitation code.

Konser band rock asal Inggris Coldplay akan digelar pada 15 November 2023 di Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta. Tiket yang dijual selama tiga hari, dua hari presale BCA dan sehari penjualan umum, telah habis. Promotor Coldplay, PK Entertainment, juga sudah mengunggah informasi tersebut di media sosialnya.

“All tickets for the Coldplay Music of The Spheres World Tour Jakarta are officially sold out! Thank you for your tremendous support! See you all November 15th, 2023 at Gelora Bung Karno!” tulis mereka di unggahan Instagram resmi @pkentertainment.id.

Penjualan tiket konser Coldplay yang habis terjual semua itu ditandai dengan papan pengumuman mengenai tiket telah habis di situs penjualan. Namun, beberapa orang di media sosial mengaku masih bisa membuka situs penjualan tiket tersebut dan beberapa kategori tiket bisa dipilih. Beberapa di antaranya mencoba memilih kategori tiket yang diinginkan, tetapi saat ingin menuju ke laman selanjutnya, tombol tidak bisa diklik.

Biasanya, setelah pengguna dapat memilih kuantitas tiket di situs penjualan, tombol ‘Order Now’ langsung bisa diklik untuk menuju proses berikutnya. Namun, situs penjualan tersebut meminta pengguna untuk mengisi kode undangan di paling bawah situs. Tidak ada informasi mengenai kode undangan untuk pembelian tiket konser Coldplay, baik dari promotor maupun sponsor.

Kode undangan yang bisa dimasukkan di Loket biasanya didapat dari promotor konser itu sendiri, sponsor, platform musik seperti Spotify, atau adanya pemindahan venue seperti konser RADWIMPS yang ditangani oleh promotor yang sama dengan Coldplay.

Namun, konser Coldplay ini tidak dalam kondisi-kondisi tersebut. Oleh karena itu, warganet mulai berasumsi bahwa adanya penjualan tiket jalur orang dalam.

tiket konser coldplay Perbesar

“invitation code coldplay dapetnya dari mana halo promotor???” tanya akun Twitter @neaxxxx di salah satu unggahan promotor @PKEnt_ID

“Mau beli tiket harus input invitation code tu maksudnya apa? Segitunya jual ke ordal? Hehehe @PKEnt_ID,” tulis akun lainnya dengan nama pengguna @nanxxxx

Sampai saat ini, belum ada konfirmasi mengenai kode undangan tersebut dari pihak promotor PK Entertainment maupun Loket.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News