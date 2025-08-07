Bisnis Indonesia Premium
Bisniscom
Bisnis Network
Bisnis Regional
Available on:
Google Play App Store
Walking Dead
Entertainment

Kelley Mack Aktris Pemeran Walking Dead Meninggal Dunia

Mia Chitra Dinisari
Mia Chitra Dinisari
 Kamis, 7 Agustus 2025 - 08:18
Bagikan

Bisnis.com, JAKARTA - Kelley Mack, aktris pemeran serial horor "The Walking Dead", meninggal dunia di usia 33 tahun.

Dalam sebuah pernyataan daring, keluarga Mack mengatakan ia meninggal dunia pada 2 Agustus, didampingi ibu dan bibinya setelah berjuang melawan glioma, sejenis tumor sistem saraf pusat.

Akibat operasi biopsi sumsum tulang belakang, dia kehilangan fungsi kaki kanan dan sebagian besar kaki kirinya, dia hanya bisa berjalan dengan alat bantu jalan dan kursi roda.

Baca Juga Aktris Korea Selatan Kim Sae-ron Ditemukan Meninggal Dunia di Usia 24 Tahun

Menurut National Cancer Institute, glioma garis tengah difus adalah tumor yang bermula di sistem saraf pusat primer, seperti di otak atau sumsum tulang belakang, dan merupakan "subtipe tumor glia yang langka."

National Cancer Institute memperkirakan sekitar 3.940 orang hidup dengan glioma garis tengah difus di AS. Gejalanya dapat berupa penglihatan ganda, kesulitan menelan, dan kehilangan keseimbangan atau kelemahan pada satu atau kedua sisi tubuh.

Orang dengan glioma garis tengah difus dapat diobati dengan pembedahan, kemoterapi, radiasi, atau obat-obatan yang ditargetkan, menurut National Cancer Institute, yang menyatakan bahwa tingkat kelangsungan hidup lima tahun relatif adalah 42,2 persen. Kelangsungan hidup bergantung pada banyak faktor, termasuk usia individu dan tingkat keparahan tumor.

Baca Juga Sosok Stafsus Komdigi Raline Shah: Model, Aktris, dan Jaringan Politik Sumut

Sebagai seorang aktor, Mack memerankan Addy di musim kesembilan "The Walking Dead" dan Penelope Jacobs di musim kedelapan "Chicago Med," yang akan kembali untuk musim ke-11 musim gugur ini. Ia juga dikenal karena perannya sebagai Alice dalam film horor "Broadcast Signal Intrusion". Lahir dengan nama Kelley Klebenow, Mack lahir di Cincinnati, Ohio, dan tumbuh besar di Ohio, Carolina Utara, dan Illinois, menurut keluarganya. Ia lulus dari Chapman University pada tahun 2014 dan tinggal serta bekerja di Los Angeles selama dekade terakhir. Ia adalah anak tertua dari tiga bersaudara, termasuk saudara perempuannya, Kathryn, dan saudara laki-lakinya, Parker Mack, yang juga seorang aktor.

Jeffrey Dean Morgan bercerita tentang keluarganya di 'Walking Dead: Dead City' dan banyak lagi
Selain berakting, Mack juga seorang produser, penulis, dan pengisi suara.

Bagikan

Tags :

Bisnis Indonesia Premium. Login

Nikmati Bisnis Indonesia Premium. Untuk Informasi Yang Lebih Dalam

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan
Premium

Daftar Saham Pilihan JP Morgan di Asean Agustus 2025: ANTM Bertahan

Kekayaan Raja Batu Bara Low Tuck Kwong di Era Gelombang Bisnis Hijau
Premium

Kekayaan Raja Batu Bara Low Tuck Kwong di Era Gelombang Bisnis Hijau

Prospek Laba Alfamart (AMRT) yang Dibayangi Tekanan Margin
Premium

Prospek Laba Alfamart (AMRT) yang Dibayangi Tekanan Margin

Lihat Lainnya

Artikel Terkait

Aktris Maggie Smith Pemain Film Harry Potter dan Downtown Abbey Meninggal Dunia
Entertainment

Aktris Maggie Smith Pemain Film Harry Potter dan Downtown Abbey Meninggal Dunia

10 bulan yang lalu
Mengenal Aktris Jami Gertz dengan Kekayaan Rp46 Triliun, Meski Tak Setenar Tom Cruise
Entertainment

Mengenal Aktris Jami Gertz dengan Kekayaan Rp46 Triliun, Meski Tak Setenar Tom Cruise

1 tahun yang lalu
Rumah Model dan Aktris Cara Delevigne Kebakaran
Entertainment

Rumah Model dan Aktris Cara Delevigne Kebakaran

1 tahun yang lalu

Berita Lainnya

Berita Terkini

Tidur Cukup Tapi Masih Mengantuk? Waspadai Tanda Awal Diabetes!
Health

Tidur Cukup Tapi Masih Mengantuk? Waspadai Tanda Awal Diabetes!

8 menit yang lalu
Kelley Mack Aktris Pemeran Walking Dead Meninggal Dunia
Entertainment

Kelley Mack Aktris Pemeran Walking Dead Meninggal Dunia

2 jam yang lalu
Berapa Kali Idealnya Makanan Harus Dikunyah Sebelum Ditelan?
Health

Berapa Kali Idealnya Makanan Harus Dikunyah Sebelum Ditelan?

14 jam yang lalu
Berita Lainnya

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Terpopuler

1

Ketika Jantung “Lemah” Memompa, Kenali Syok Kardiogenik Lebih Awal

2

Deretan Wisata Terkenal di Pati, yang Lagi Viral di Media Sosial

3

Rahasia Panjang Umur Shigeko Kagawa, Jadi Orang Tertua yang Masih Hidup di Jepang

4

Berapa Kali Idealnya Makanan Harus Dikunyah Sebelum Ditelan?

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro

Rekomendasi Kami

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun
Entertainment

Konser Lady Gaga di Singapura Sumbang Sektor Pariwisata hingga Rp2,4 Triliun

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos
Relationship

Ini Dia 10 Pesta Pernikahan Termahal di Dunia, Terbaru Jeff Bezos

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes
Entertainment

Selena Gomez Ikuti Jejak Taylor Swift, Masuk Wanita Terkaya Hasil Usaha Sendiri Milik Forbes

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris
Info Travel

Deretan 10 Negara Paling Banyak Dikunjungi di Dunia, dari Prancis hingga Inggris

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter
Entertainment

Wawancara Terakhir Paus Fransiskus Disiapkan Jadi Film Dokumenter

Nyaman tanpa iklan. Langganan BisnisPro