Kelley Mack Aktris Pemeran Walking Dead Meninggal Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Kelley Mack, aktris pemeran serial horor "The Walking Dead", meninggal dunia di usia 33 tahun.

Dalam sebuah pernyataan daring, keluarga Mack mengatakan ia meninggal dunia pada 2 Agustus, didampingi ibu dan bibinya setelah berjuang melawan glioma, sejenis tumor sistem saraf pusat.

Akibat operasi biopsi sumsum tulang belakang, dia kehilangan fungsi kaki kanan dan sebagian besar kaki kirinya, dia hanya bisa berjalan dengan alat bantu jalan dan kursi roda.

Menurut National Cancer Institute, glioma garis tengah difus adalah tumor yang bermula di sistem saraf pusat primer, seperti di otak atau sumsum tulang belakang, dan merupakan "subtipe tumor glia yang langka."

National Cancer Institute memperkirakan sekitar 3.940 orang hidup dengan glioma garis tengah difus di AS. Gejalanya dapat berupa penglihatan ganda, kesulitan menelan, dan kehilangan keseimbangan atau kelemahan pada satu atau kedua sisi tubuh.

Orang dengan glioma garis tengah difus dapat diobati dengan pembedahan, kemoterapi, radiasi, atau obat-obatan yang ditargetkan, menurut National Cancer Institute, yang menyatakan bahwa tingkat kelangsungan hidup lima tahun relatif adalah 42,2 persen. Kelangsungan hidup bergantung pada banyak faktor, termasuk usia individu dan tingkat keparahan tumor.

Sebagai seorang aktor, Mack memerankan Addy di musim kesembilan "The Walking Dead" dan Penelope Jacobs di musim kedelapan "Chicago Med," yang akan kembali untuk musim ke-11 musim gugur ini. Ia juga dikenal karena perannya sebagai Alice dalam film horor "Broadcast Signal Intrusion". Lahir dengan nama Kelley Klebenow, Mack lahir di Cincinnati, Ohio, dan tumbuh besar di Ohio, Carolina Utara, dan Illinois, menurut keluarganya. Ia lulus dari Chapman University pada tahun 2014 dan tinggal serta bekerja di Los Angeles selama dekade terakhir. Ia adalah anak tertua dari tiga bersaudara, termasuk saudara perempuannya, Kathryn, dan saudara laki-lakinya, Parker Mack, yang juga seorang aktor.

Selain berakting, Mack juga seorang produser, penulis, dan pengisi suara.