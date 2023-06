Resmi! Emirates A380 Mendarat Perdana di Bandara Ngurah Rai Bali Hari Ini

Bisnis.com, DENPASAR - Pesawat Emirates A380 resmi mendarat di Bali pada hari ini, Kamis (1/6/2023) pukul 16.35 WITA di Bandara International I Gusti Ngurah Rai, Denpasar.

Faik Fahmi, Direktur Utama PT Angkasa Pura I, mengucapkan selamat kepada Emirates dan berterima kasih atas kepercayaan kepada AP 1, sebab ini menjadi pertama kalinya mendarat di Bali.

Dengan jumlah wisatawan yang meningkat dari tahun ke tahun, diharapkan kehadiran Emirates A380 menjadi awalan yang baik bagi pariwisata di Indonesia.

"Berbagai persiapan telah kami lakukan, mulai dari persiapan di udara dan pengaturan untuk mendarat. Semoga ini menjadi awalan yang baik," ungkapnya di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Kamis.

Dia mengatakan bahwa Pulau Bali menjadi destinasi wisata favorit di Indonesia dan mancanegara. Menurutnya, recovery rate pariwisata di Bali sangat tinggi yakni mencapai 80 persen.

Faik mengatakan angka ini cukup besar, khususnya di I Gusti Ngurah Rai. Ke depannya diharapkan momen ini bisa memberikan efek bagi wisatawan Bali dan industri pariwisata.

Dia mengharapakan keberadaan Airbus A380 Emirates bisa menjadi potensi pengembangan pariwisata.

Pesawat Airbus A380-800 adalah pesawat penumpang komersial terbesar yang beroperasi saat ini, baik dari sisi kapasitas maksimal penumpang maupun dimensi pesawat.

Rencananya, Emirates akan mengoperasikan dua tipe pesawat A380 di Indonesia, yakni tipe dua kelas business and economy dan tipe tiga kelas first class, business, and economy.

