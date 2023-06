Profil Captain Baldi, Pilot asal Indonesia yang Terbangkan Emirates A380

Bisnis.com, SOLO - Pesawat Emirates A380 resmi mendarat di Bandara International I Gusti Ngurah Rai, Denpasar. Bali pada hari ini, Kamis (1/6/2023) pukul 16.35 WITA.

Pesawat ini ternyata diterbangkan oleh pilot asal Indonesia yang sudah bekerja dengan Emirates selama hampir 16 tahun.

Hal ini diungkap oleh Pengamat Penerbangan Gerry Soejatman di akun Twitternya pada Jumat (2/6/2023).

"Banyak orang Indonesia berkarya di Emirates!

Penerbangan A380 berjadwal Emirates pertama ke Indonesia diterbangi oleh Capt Baldi dan Mas Ju. Capt Baldi temen lama, seneng banget pas tau dia yang nerbangin A380 ke Bali kemarin, and a nice landing too!!!!" tulis @GerryS.

Melansir dari akun LinkedIn, pilot Emirates A380 ke Indonesia adalah seorang pilot asal Indonesia bernama lengkap Kardibaldi Wardaja.

Kapten Baldi merupakan lulusan Australian Aviation College pada 1994. Ia kemudian bekerja di Merpati Nusantara Airline selama 7 tahun 3 bulan sebagai First Officer.

Kariernya kemudian berlanjut di PT Lion Air pada 2022. Ia bekerja sebagai Company Check Pilot selama 5 tahun.

Hingga akhirnya pada Januari 2007, Kapten Baldi menjadi pilot di Emirates.

Untuk diketahui, Emirates akan mengoperasikan dua tipe pesawat A380 di Indonesia, yakni tipe dua kelas business and economy dan tipe tiga kelas first class, business, and economy.

Melansir dari situs resmi Emirates, penerbangan Emirates EK368 meninggalkan Dubai pada pukul 03:10 dan tiba di Bali pada pukul 16:20.

Penerbangan kembali, EK369, akan berangkat dari Bali pada pukul 19:40 dan tiba di Dubai pada pukul 00:45. Semua waktu bersifat lokal.

Dalam pendaratan pertamanya di Bandara Ngurah Rai Bali, pesawat ini disambut oleh Yang Mulia Abdulla Salem AlDhaheri, Duta Besar UEA untuk Indonesia, Wakil Presiden Senior Emirates, Operasi Komersial Orhan Abbas, bersama sejumlah pejabat.

