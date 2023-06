Chord dan Lirik Lagu Fix You - Coldplay

Bisnis.com, JAKARTA - Fix You merupakan salah satu lagu populer dari band asal Inggris yaitu Coldplay. Lirik lagu Fix You dan terjemahannya bisa kamu ketahui untuk persiapan nonton konser Coldplay. Lirik lagu ini ditulis untuk mantan istri vokalis Coldplay Chris Martin, Gwyneth Paltrow. Fix You dirilis pada tahun 2005 dan menjadi salah satu lagu yang sering dibawakan Ketika konser.

Fix You juga dinyanyikan oleh Coldplay Ketika menggelar konser di Brazil dan London bersama dengan lagu-lagu lainnya di album Music of the Spheres. Selain itu, Coldplay juga akan menggelar konser perdana di Indonesia, tepatnya di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) pada 15 November 2023.

Lirik lagu Fix You - Coldplay

When you try your best, but you don't succeed

(Saat kau berusaha sebaik-baiknya namun kau tak berhasil)

When you get what you want, but not what you need

(Saat kau dapatkan yang kau inginkan namun tak kau butuhkan)

When you feel so tired, but you can't sleep

(Saat kau merasa begitu lelah namun tak bisa terlelap)

Stuck in reverse

(Selalu terbayang masa lalu)



And the tears come streaming down your face

(Dan air mata mengalir di wajahmu)

When you lose something you can't replace

(Saat kau kehilangan sesuatu yang tak tergantikan)

When you love someone, but it goes to waste

(Saat kau mencintai seseorang namun bertepuk sebelah tangan)

Could it be worse?

(Adakah yang lebih buruk dari itu?)

Lights will guide you home

(Cahaya 'kan mengantarmu pulang)



And ignite your bones

(Dan menyulut belulangmu)



And I will try to fix you

(Dan aku kan berusaha membenahimu)



And high up above, or down below

When you're too in love to let it go

(Saat kau terlalu cinta dan tak bisa melepaskannya)



But if you never try, you'll never know

(Namun jika tak pernah mencoba kau takkan pernah tahu)



Just what you're worth

(Betapa berharga dirimu)



Lights will guide you home

(Cahaya 'kan mengantarmu pulang)



And ignite your bones

(Dan menyulut belulangmu)



And I will try to fix you

(Dan aku kan berusaha membenahimu)



Tears stream down your face

(Air mata mengalir di wajahmu)



When you lose something you cannot replace

(Saat kau kehilangan sesuatu yang tak tergantikan)



Tears stream down your face, and I

(Air mata mengalir di wajahmu, Dan aku)



Tears stream down your face

(Air mata mengalir di wajahmu)



I promise you I will learn from my mistakes

(Janjiku padamu aku kan belajar dari kesalahanku)



Tears stream down your face, and I

(Air mata mengalir di wajahmu,Dan Aku)



Lights will guide you home

(Cahaya 'kan mengantarmu pulang)



And ignite your bones

(Dan menyulut belulangmu)



And I will try to fix you

(Dan aku kan berusaha membenahimu)

Baca Juga : Lirik Lagu Coldplay Fix You dan Yellow yang Terkenal

Chord Gitar Fix You - Coldplay

[Intro]

C Em Am7 G x2

[Verse 1]

C Em Am7 G

When you try your best but you don't succeed,

C Em Am7 G

When you get what you want, but not what you need,

C Em Am7 G

When you feel so tired, but you can't sleep,

C Em Am7 G

Stuck in reverse.

[Verse 2]

C Em Am7 G

And the tears come streaming down your face,

C Em Am7 G

When you lose something you can't replace,

C Em Am7 G

When you love someone but it goes to waste,

C Em Am7 G F

Could it be worse?

[Chorus]

F C G F

Lights will guide you home,

F C G F

And ignite your bones,

F C G

And I will try to fix you,

[Instrumental]

C Em Am7 G x2

[Verse 3]

C Em Am7 G

High up above or down below,

C Em Am7 G

When you're too in love to let it go,

C Em Am7 G

But if you never try you'll never know,

C Em Am7 G F

Just what you're worth.

[Chorus]

F C G F

Lights will guide you home,

F C G F

And ignite your bones,

F C G

And I will try to fix you.

[Instrumental]

C F C G

Am F C G

C F C G

Am F C G

[Bridge]

C F

Tears stream, down your face,

C G

When you lose something you cannot replace.

Am7 F C G

Tears stream, down your face and I (hold).

C F

Tears stream, down your face,

C Em

I promise you I will learn from my mistakes.

Am7 F C G

Tears stream, down your face and I (hold).

[Chorus] (single strumming)

F C G F

Lights will guide you home,

F C G F

And ignite your bones,

F C G C

And I will try to fix you.

Itulah chord dan lirik lagu Fix You yang mungkin belum kamu ketahui.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News