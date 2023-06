Taste of Korea dan Jepang dalam Sajian Kuliner

Bisnis.com, JAKARTA - Tren KPop, K-Drama dari Korea Selatan dan Harajuku dari Jepang telah banyak memengaruhi gaya hidup di Indonesia, termasuk tren kulinernya.

Berdasarkan data dari Good Stats, Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara dengan fans K-Pop terbanyak di dunia 1 dan tercatat sebagai penggemar K-Pop terbanyak yang membicarakan di media sosial twitter dengan topik beragam, mulai dari fashion, kecantikan, hingga bahasa.

Tentunya lifestyle korea ini banyak menginspirasi para K-Popers berkarya dengan nuansa budaya asal Korea Selatan.

Banyak makanan dan minuman ala Korea dan Jepang yang menjadi tren dan viral di media sosial.

Biasanya, tren ini banyak dikejar oleh pecinta kuliner yang penasaran dengan cita rasa dari negara atau para idola di kedua negara tersebut.

Tren ini juga banyak dimanfaatkan perusahaan yang bergerak di sektor food and beverages.

Seperti misalnya Forisa Nusa Persada, produsen makanan kemasan. Forisa dikenal memiliki produk minuman serbuk kemasan yakni Pop Ice, Teh Sisri, dan Top Ice.

Sedangkan di kategori makanan ada Nutricake, Perkedelku, dan La Pasta.

Satu lagi, mereka juga meluncurkan kategori dessert yakni Nutrijell, Agarasa, Nutrijell Puding, My Vla, Mom's Recepy dan D'Jelly.

Untuk memperluas pasar, Forisa melakukan beragam macam strategi bisnis, salah satunya menawarkan varian rasa dari Pop Ice yang ditujukan merangkul K-Popers dan K-Drama Lovers.

Adapun varian yang ditawarkan yang identik dengan KPop dan K Drama tersebut, seperti Korean milky banana (pisang), Korean milky chocolate (coklat) dan Korean milky matcha (teh hijau) yang diperkenalkan di Jakarta Fair Kemayoran (JFK).

Kurniawan, Brand Manager POP ICE PT Forisa Nusapersada mengakui K-Pop dan K-Drama telah menjadi fenomena budaya global selama beberapa tahun terakhir, dan Indonesia tidak terkecuali.

“Banyak hal menarik yang bisa jadi inspirasi dibawa oleh hadirnya Hallyu (Korean Wave) di Indonesia, seperti kreativitas, berekspresi dengan kualitas produksi yang tinggi, dan anak-anak muda berbakat yang menggerakkannya. POP ICE ingin menangkap inspirasi ini, lalu mengajak anak-anak muda Indonesia agar semakin kreatif menciptakan konten-konten berkualitas tinggi yang memukau dunia dan mengharumkan nama

bangsa," ujarnya.

Untuk menggaet kalangan muda, mereka juga memanfaatkan momen Jakarta Fair Kemayoran 2023 dengan membuka beragam aktivitas dan gamifikasi di booth mereka.

"Di K-Pop Ice Universe juga akan ada Photo Area, Photo Box dan permainan yang membuat group activities

makin seru,” ungkap Kurniawan.

Annastasya Christanti atau @banabangs, selebriti Instagram, TikTok dan Korean Enthusiast mengungkapkan banyak hal positif yang bisa digali dari budaya K-Pop dan Kdrama.

"Menurut saya di K-Pop Ice Universe yang digelar selama JFK 2023 ini, anak-anak muda bisa lebih tahu dan paham hal-hal positif ini dengan cara yang fun dan adventurous," ujarnya.

Sementara itu, McDonalds Indonesia justru memburu para pecinta Harajuku style Jepang dalam menu teranyarnya.

Menu “Taste of Japan” yang menghadirkan beragam menu dengan paduan cita rasa Jepang yang autentik.

Caroline Kurniadjaja, Associate Director of Marketing McDonald’s Indonesia mengatakan, menu taste of Japan pernah diluncurkan pada 2020 dan 2021 lalu dan permintaan dan antusiasmenya cukup tinggi sehingga kembali dihadirkan tahun ini.

"Itulah yang menjadi alasan utama kami meluncurkan kembali menu ini. Lewat Taste of Japan, kami menghadirkan kembali pengalaman cita rasa kuliner khas Jepang yang autentik untuk memuaskan para penggemar budaya dan tradisi Jepang di Indonesia.” ujarnya.

McDonald’s Indonesia menawarkan berbagai menu pilihan dengan kekayaan dan keragaman kuliner Negeri Matahari Terbit lewat menu “Taste of Japan”, di antaranya adalah Yakiniku Burger yang menghadirkan tiga varian Burger, yaitu Beef Yakiniku Tamago Burger, Burger dengan daging sapi asli dilengkapi saus Yakiniku dengan kombinasi nori (rumput laut) dan irisan kol, ditambah telur yang disajikan dengan roti Burger yang lembut.

Ada juga McSpicy Yakiniku Burger yang disajikan dengan sensasi daging ayam pedas. Tidak kalah menariknya dengan kedua varian ini, ada Fish Fillet Yakiniku Burger dengan daging ikan yang juga disajikan dengan saus Yakiniku, nori (rumput laut) dan irisan kol.

Ketiga varian Burger ini juga ditemani dengan Spicy Nori McFlavor Fries, kentang goreng McDonald’s dengan bumbu nori (rumput laut) pedas dan Sakura Fizz, minuman bersoda rasa lemon menyegarkan dengan Topping sakura yang berasal dari buah berry.

Selain itu, juga ada McFlurry Matcha Cookies atau Oreo, teh Hojicha Jepang yang khas di-mix dengan es krim vanila McD dan pilihan Topping Cookies atau Oreo, dan Pink Waffle Cone, varian baru menu “Taste of Japan” yang menyegarkan dengan warna Pink cerah khas bunga Sakura.

Untuk memberikan pengalaman kuliner khas Negeri Matahari Terbit juga dihadirkan dekorasi dengan sentuhan dan ornamen Jepang yang autentik di tiga restoran McDonald’s Indonesia di Jakarta: McDonald's Salemba dengan tema Osaka, McDonald's Kemang dengan tema Tokyo, dan tema Kyoto di restoran McDonald’s Indonesia yang akan segera dibuka di akhir Juni.

Tak hanya itu, para kru di tiga restoran McDonald’s Indonesia tersebut juga akan mengenakan pakaian kimono bernuansa merah yang khas dari Negeri Matahari Terbit.

McDonald’s Indonesia juga memperkenalkan kolaborasi terbarunya dengan Ica Zahra, 1st Winner of Nippon Television Nodojiman The World 2015 untuk merilis lagu “Nihon No Fureebaa”.

Lagu ini menceritakan tentang Yakiniku Burger dari menu “Taste of Japan” yang mengajak para pendengar untuk mendapatkan menu gratis di aplikasi McDonald’s. Pendengar dapat menikmati enaknya lagu ini tanpa harus memahami maknanya, sama seperti menu Yakiniku Burger “Taste of Japan” yang akan membuat semua orang paham enaknya.

