10 Cara Menambah Followers TikTok, Gratis, Cepat, dan Mudah

Bisnis.com, JAKARTA - TikTok merupakan salah satu platform sosial media yang populer. Tak hanya digunakan untuk tempat berekspresi, TikTok juga digunakan untuk menambah pendapatan. Oleh karena itu, memiliki followers banyak di TikTok menjadi salah satu aset digital. Lantas, bagaimana cara menambah followers TikTok? Ini penjelasan selengkapnya.

Cara Menambah Followers TikTok Gratis

Banyak yang mengira bahkan untuk menambah followers TikTok dalam 1 menit memerlukan biaya. Padahal, ada beberapa cara meningkatkan pengikut di TikTok secara gratis. Simak penjelasan selengkapnya berikut ini.

1. Tentukan target audience

Hal pertama yang perlu dilakukan untuk meningkatkan followers TikTok yaitu dengan menentukan target audience. Setiap konten pasti memiliki penikmatnya masing-masing. Para konten kreator bisa mengetahui audiencenya dengan melihat data demografi, lokasi, hingga lingkup minat yang sama.

Baca Juga TikTok Jalin Kemitraan dengan Induk Atome, Tawarkan Paylater di Malaysia

Dari data tersebut, maka Anda bisa mengetahui target audience atau follower sosial media tersebut. Tak hanya berguna untuk meningkatkan followers, target audience juga akan mempengaruhi konten yang diunggah di platform tersebut.

2. Buat konten yang menarik

Cara menambah followers TikTok gratis berikutnya yaitu dengan membuat konten yang menarik. Hal ini menjadi kunci utama agar pengikut baru berdatangan dan pengikut lama tetap stay. Cobalah untuk menggali ide out of the box dengan tetap menyesuaikan target audience.

Selain itu, perhatikan juga gaya editing dari konten yang diunggah. Meskipun demikian, konten yang diunggah juga sebaiknya tetap sesuai dengan karakter atau branding yang Anda bangun.

3. Gunakan hastag

Hastag atau tanda pagar menjadi salah satu cara menambah followers tiktok untuk mendatangkan audience di berbagai platform, salah satunya TikTok. Dengan menggunakan hastag yang tepat, maka pengguna lain bisa lebih mudah menemukan konten Anda. Apabila konten Anda menarik, maka pengguna lain pasti akan mengikuti akun Anda.

4. Buat konten menghibur dan edukatif

Cara menaikkan followers TikTok lainnya yaitu dengan membuat konten yang menghibur dan edukatif. Saat ini, sudah banyak pengguna sosial media yang mencari informasi edukatif lewat sosial media yang mereka miliki. Oleh karena itu, sebaiknya jangan hanya membuat konten yang menghibur, namun buat juga konten yang edukatif.

5. Berkolaborasi dengan creator lain

Menjalin kolaborasi dengan creator lain juga bisa menjadi salah satu cara agar followers TikTok banyak. Anda bisa membuat video bersama atau memanfaatkan fitur stitch di aplikasi tersebut. Dengan demikian, audience konten Anda semakin meluas.

Baca Juga TikTok Boyong Lagu-Lagu Milik Warner Music Group

6. Mengikuti trend kekinian

TikTok selalu memiliki tren yang berkembang sangat pesat. Jika ingin menambah followers di TikTok, maka sebaiknya selalu up to date dengan trend terkini dan ikuti trend tersebut. Anda bisa memodifikasi trend sesuai dengan branding yang dibangun.

7. Upload video di waktu prime time

Cara memperbanyak followers TikTok lainnya yaitu dengan mengunggah video di waktu prime time. Jam yang sesuai untuk mengunggah video TikTok yaitu antara jam 12.00 sampai 13.00 atau pukul 16.00 sampai 17.00. Hal tersebut dikarenakan waktu tersebut banyak orang mengakses sosial media, sehingga potensi mendapatkan view dan followers semakin tinggi.

8. Mengikuti atau membuat challenge

Tak hanya trend, TikTok juga seringkali melahirkan challenge yang unik. Maka dari itu, Anda bisa mengikuti atau membuat challenge yang unik. Dengan demikian, banyak pengguna mengetahui akun Anda dan mengikuti akun tersebut.

9. Promosi di sosial media lain

Selain memiliki TikTok, Anda juga mungkin memiliki akun sosial media lain. Akun tersebut bisa dimanfaatkan sebagai salah satu cara naikin followers TikTok. Promosikan akun TikTok Anda di sosial media lain seperti Instagram, Facebook, atau Twitter. Tujuannya agar followers sosial media tersebut turut mengikuti Anda di TikTok.

10. Gunakan user-generated content

User-generated content atau UGC adalah konten yang dibuat oleh konsumen, pelanggan, atau followers. Dengan menggunakan cara menambah followers TikTok lewat UGC, maka akun Anda bisa memperoleh kepercayaan dari brand, meningkatkan engagement, hingga menambah jumlah pengikut.

Itulah beberapa cara mendapatkan followers TikTok gratis. Cara tersebut dapat membuat akun Anda lebih bernilai dan mendatangkan penghasilan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News