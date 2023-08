Loker Main Uno Digaji Rp290 Juta, Syaratnya Cuma Buat Video TikTok

Bisnis.com, SOLO - Mattel, perusahaan mainan Amerika Serikat (AS), membuka lowongan pekerjaan untuk mereka yang sudah berumur 18 tahun ke atas.

Perusahaan tersebut membutuhkan Chief Uno Player untuk ditugaskan bermain Uno Quatro, permainan terbaru hasil pengembangan dari kartu Uno.

"Kami sangat senang menawarkan posisi kepada pemain Uno terbaik untuk membantu memperkenalkan game baru kami, Uno Quatro, kepada dunia," kata Kepala Game Global Mattel Ray Adler dalam keterangan resminya.

Tak main-main, orang yang terpilih akan diberi gaji US$ 4.444 per minggu. Di mana artinya dalam sebulan mereka akan membawa pulang US$ 17.776 atau sekitar Rp296 jutaan.

Lowongan ini dibuka untuk umum dengan persyaratan berusia minimal 18 tahun dan mampu duduk dalam waktu yang lama untuk bermain Uno.

Syarat lainnya yakni mampu mengangkat beban berat untuk memindahkan tenda permainan selama masa promosi.

Mattel membuka loker ini hingga 10 Agustus mendatang. Bagi mereka yang berminat, cukup mengirimkan video singkat dan mengunggahnya di TikTok.

Pelamar yang terpilih akan diminta bekerja mulai 13 September. Mereka pun langsung diminta bekerja mempromosikan Uno Quatro dengan bermain bersama masyarakat.

