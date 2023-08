Promo Diskon Spesial Kemerdekaan di Indomaret, Alfamart, hingga Lawson

Bisnis.com, JAKARTA - Bukan hanya kuliner, tapi minimarket juga ramai-ramai memeriahkan perayaan HUT kemerdekaan RI ke-78 dengan pesta diskon.

Pesta diskon ditawarkan untuk produk yang mereka jual.

Mulai dari Indomaret, Alfamart hingga Lawson, berikut pesta diskon yang ditawarkan.

1. Indomaret

Pesta Diskon Meriah 78 Spesial 17 Agustus

Tukarkan 1 POIN LOYALTY di aplikasi Indomaret Poinku dan nikmati i-Kupon diskon senilai Rp7.800!

Gunakan i-Kupon diskon untuk pembelian Yummy Choice, Yummy Choice Coffee Gold, Point Coffee, Prime Bread, Say Bread, Mr. Donut dan Washoku SATO dengan minimal belanja Rp25.000.

Segera serbu diskonnya di Indomaret atau pesan melalui Klik Food!

*Maksimal 1x penukaran/member

*i-Kupon berlaku hanya pada 17 Agustus 2023

2. Alfamart

Alfamart menawarkan Diskon hematnya s.d 48% lho.⁣

⁣

Nah, mumpung masih banyak promonya, jangan sampai kehabisan ya!⁣

⁣

*Info promo tiap daerah? Kunjungi www.alfamartku.com/promo⁣

**Harga Tidak Berlaku di Wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT)⁣

3. Lawson

DISC 17% + 8 %

Promo Rabokki & Cheesebokki hadir lagi

Setiap Lawson-chan beli 1 Rabokki/Cheesebokki Disc.17% ditambah lagi 8% lhoo

Caranya gampang! Tunjukan QR Code yang tertera di gambar kepada crew yang bertugas

Berlaku di seluruh store Lawson & Lawson shop in Alfamidi (kecuali Lawson Rest Area, Stasiun Gambir & Senen, MMKI, Dufan & Bandara Terminal 2E)

4. Alfamidi

Seru banget! PROMO 1 HARI!

Kamu bisa langsung serbu promonya yang hanya berlangsung 1 hari. TEBUS MURAH NU Green Tea 330ml HANYA Rp 1.700 dengan member Alfamidi setiap pembayaran e-commerce, mutifinance atau pascabayar di Alfamidi.

5. Circle K

Hai, CK Friends!

Jelang HUT RI, yuk jangan lewatkan Promo 17-an

Kalian bisa nikmati beragam PROMO MENARIK SPESIAL 17-an dari BCA

BELI 2 ES KOPI GULA AREN atau BELI 2 SOSIS BAKAR CUMA Rp. 17.000, loh!

Jangan sampai ketinggalan, promo ini dapat dinikmati hingga 19 Agustus 2023 dengan QRIS BCA melalui myBCA, BCA mobile, Sakuku atau Kartu Tahapan Xpresi BCA

6. Hero Supermarket

Belanja Merdeka di Hero Supermarket! Kamu bisa dapetin voucher 78k setiap minimum spend 800k selama periode 15-20 Aug aja nih Fresh People!

Jadi kalau kamu ada rencana untuk belanja, yuk buruan ke Hero Supermarket dan nikmati promo nya ya

7. Lotte Mart

PHOTO COMPETITION HORMAT MERAH PUTIH!

Yuk rayakan Kemerdekaan Republik Indonesia dengan mengikuti kompetisi ini di LOTTE Mart!

Cara nya gampang kok, temukan bendera merah putih di dalam area toko dan foto dengan posisi hormat membawa produk sponsor yang sudah ditentukan dan kamu bisa dapetin e-Voucher belanja total 500ribu, jangan lupa ikuti syarat & ketentuannya dibawah ini

Syarat dan Ketentuan:

1. Khusus untuk pembelanjaan periode 16-20 Agustus 2023

2. Belanja di LOTTE Mart yang terdapat salah satu produk sponsor (LOTTE Chocopie, Mie Sedaap, Indomie, Scarlett, Fukumi, Outside, Montiss Tissue, So Klin Liquid Detergent, So Klin Softergent, Ekonomi Power Liquid, Detergen Daia, Sania dan Favour) tanpa minimum pembelanjaan

3. Temukan bendera di tiang kasir dan foto hormat menghadap bendera tersebut dengan membawa produk sponsor

4. Posting ke instagram, foto hormat kamu ke bendera merah putih beserta produk sponsor di slide 1

5. Posting ke instagram, foto struk pembelanjaan yang terdapat salah satu produk sponsor

6. Wajib FOLLOW instagram @lottemartindo, @lottemartmall dan tiktok @lottemartindo dan LIKE postingan ini

7. Buat caption semenarik mungkin tentang kemerdekaan

8. Pastikan akun kamu tidak di private saat mengikuti competition ini

9. 10 orang pemenang akan mendapatkan voucher belanja senilai 50Ribu

10. Voucher belanja akan dikirimkan melalui Aplikasi LOTTE Mart Point (e-Voucher)

11. Pemenang dipilih oleh management LOTTE Mart dan tidak bisa diganggu gugat



.

