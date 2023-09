4 Fakta Menarik Film Saw X, Salah Satunya Setting Waktu Mundur

Bisnis.com, SOLO - Saw X sudah merilis trailer resminya pada Juli 2023 lalu. Film ini kemudian dijadwalkan tayang pada 29 September 2023.

Bergenre thriller, film ini masih akan menceritakan karakter Jigsaw atau John Kramer yang akan melayangkan dendam kepada orang-orang yang menyakitinya.

Terdapat beberapa fakta menarik mengenai film thriller yang memiliki ciri khas banyak adegan sadis ini, berikut penjelasannya.

Baca Juga Sinopsis Saw X yang Tayang 29 September, Diprediksi Laris Maris

Trailernya ditonton jutaan orang

Trailer Saw X yang dirilis pada 30 Juli 2023 sudah mendapatkan lebih dari 5 juta penayangan. Sementara itu, sebanyak 48.000 pengguna Youtube memberikan menekan tombol suka.

Banyak penggemar mengaku tidak sabar untuk segera menonton filmnya, setelah melihat trailer yang dinilai sangat menjanjikan.

Punya setting waktu mundur

Karakter Jigsaw masih akan diperankan oleh Tobin Bell. Di mana ia akan memiliki karakter yang lebih muda dari usianya saat ini.

Pasalnya dalam Saw X, film ini akan berlatar waktu antara Saw I dan Saw II. Artinya, nantinya Jigsaw akan "kembali hidup" dari kematiannya.

Bertebaran bintang SAW

Dalam film ini juga akan dimunculkan bintang-bintang dalam film Saw sebelumnya. Salah satunya adalah Shawnee Smith yang memerankan sosok Amanda.

Sebagaimana kita tahu, Shawnee Smith telah muncul di tiga film Saw pertama.

Amanda adalah salah satu korban Jigsaw yang berhasil melewati Reverse Bear Trap milik Jigsaw. Karena lolos jebakan Jigsaw, Amanda akhirnya menjadi murid sang sang pembunuh sadis.

Diprediksi punya post-credit scene dan versi uncut

Sebuah akun penggemar film SAW mengunggah informasi bahwa film thriller ini diprediksi akan memiliki adegan post-credit.

Hal ini tentunya membuat penonton senang karena mereka ingin menyaksikan banyak cerita Jigsaw yang masih misterus.

Selain itu, prediksi lain yang juga membuat penggemar senang adalah kehadiran uncut version di bioskop Indonesia.

Saw X diprediksi akan ditayangkan tanpa cut. Sehingga adegan sadis yang akan ditampilkan untuk penonton Indonesia tidak akan mengalami sensor.

Sinopsis

Berlatar waktu antara Saw I dan II, Saw X akan menceritakan masa lalu Jigsaw ketika dirinya mengidap penyakit kanker.

Ia pun harus menjalani pengobatan berupa operasi untuk mengangkat tumor. Dalam keadaan terpuruk, ia justru mengalami penipuan.

Jigsaw pun marah dengan para penipu dan akhirnya membalas dendam pada mereka. Ia kemudian merancang sebuah permainan sadis nan penuh misteri untuk orang-orang yang menipunya.

Jigsaw tidak akan membiarkan para penipu itu bebas, apalagi operasi kankernya telah gagal.

Penasaran dengan ceritanya? saksikan Saw X hanya di bioskop-bioskop resmi pada 29 September 2023.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News