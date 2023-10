Ada Tomi Hiddleston, Ini 11 Pemeran dan Karakter Film Loki Season 2

Bisnis.com, JAKARTA – Loki Season 2 akan tayang di platform Disney seluruh dunia dengan cerita berlanjut yang menghadirkan karakter baru yang menambah keseruan film.

Loki Season 2 memiliki penayangan sebanyak enam episode setiap minggunya, mulai 5 Oktober – 9 November 2023. Film ini dibawakan oleh aktor dan aktris profesional yang memiliki pengalaman di dunia akting.

Dikabarkan Tomi Hiddleston masih memegang Karakter Loki yang diperankannya sejak Loki Season 1.

Simak pemeran dan karakter selengkapnya di bawah ini:

1. Tomi Hiddleston

Berperan sebagai Loki tokoh utama dalam Loki Season 2, membuat Tomi harus memainkan karakter pemberani. Sebagai saudara angkat Thor dan dewa kejahatan, dia adalah versi “time variant” alternatif dari Loki yang membuat timeline baru di Avengers: Endgame (2019) mulai tahun 2012. Dia tergelincir dalam waktu, ditarik melalui waktu antara masa lalu dan masa kini.

Dikutip dexerto (5/10/2023) Hiddleston mengatakan bahwa Season 2 membawakan Loki “memahami dirinya sendiri”, setelah menemukan keluarga Time Variance Authority (TVA) yang baru dan “kapasitas barunya untuk menjalin koneksi.

Hiddleston terkenal karena memerankan Loki karena dia telah memainkan karakter tersebut sejak Thor pada tahun 2011, tetapi telah muncul di film lain seperti Crimson Peak dan I Saw The Light.

2. Gugu Mbatha-Raw Berperan Sebagai Ravonna Renslayer

Gugu Mbatha-Raw berperan sebagai Ravonna Renslayer, seorang hakim TVA yang mengawasi kasus Loki yang tidak akan berhenti untuk mengalahkan Loki dan Sylvie.

Mbatha-Raw terkenal karena perannya sebagai Kelly di Black Mirror dan Hannah Shoenfeld di The Morning Show.

3. Sophia Di Martino berperan sebagai Sylvie/ The Variant

Pada Loki Season 2, menampilkan Sylvie bekerja sebagai kasir di McDonald’s pada tahun 1982. Sophia Di Martino berperan sebagai Sylvie, variant Loki yang membunuh He Who Remains dan merusak garis waktu untuk menciptakan multiverse.

Di Martino terkenal karena perannya sebagai Polly Emmerson dan Shauna Milsom di acara TV Casualty, tetapi telah muncul di karya lain seperti Flowers dan Silent Witness.

4. Owen Wilson Berperan Sebagai Mobius

Owen Wilson berperan sebagai Mobius M. Mobius, agen TVA dan sekutu Loki yang tidak mengingat Loki di awal Loki Season 2 meskipun menjalankan misi penyelamatan dunia bersama.

5. Tara Strong Berperan Sebagai Miss Minutes

Tara Strong berperan sebagai Miss Minutes, maskot jam antropomorfik animasi TVA yang memiliki niat tersembunyi dan jahat.

Strong adalah pengisi suara yang sangat berpengalaman karena dia menyuarakan karakter dari acara animasi ikonik seperti Rugrats, The Powerpuff Girls, The Fairly Oddparents dan Danny Phantom.

6. Eugene Cordero Berperan Casey/ Hunter K-5E

Eugene Cordero kembali sebagai TVA Hunter K-5E, juga disebut Casey, untuk Season 2

7. Wunmi Mosaku berperan sebagai Hunter B-15

Hunter TVA berpangkat tinggi yang tidak mengingat Loki dan bekerja dengan Mobius.

Mosaku telah muncul di banyak acara TV populer seperti Black Mirror, The End of the F***ing World, dan Lovecraft Country

8. Ke Huy Quan Berperan Sebagai Ouroboros “OB”

Ke Huy Quan berperan sebagai Ouroboros “OB,” seorang agen TVA yang bekerja di departemen perbaikan dan kemajuan. Digambarkan sebagai “petugas perbaikan yang unik”, setiap teknologi di TVA dirancang oleh OB atau dia tahu cara memperbaikinya dan menjaganya tetap beroperasi.

9. Rafael Casal Berperan Sebagai Brad Wolfe

Rafael Casal berperan sebagai Brad Wolfe, seorang aktor dan tahanan TVA. Di Loki Musim 2, dia adalah bintang film berjudul Zaniac.

10. Jonathan Majors Berperan Sebagai Victor Timely

Jonathan Majors berperan sebagai Victor Timely, varian dari Kang the Conqueror yang merupakan seorang industrialis dan penemu di awal tahun 1900-an yang menghadirkan teknologi futuristik.

Masa depan Majors secara keseluruhan di MCU agak tidak menentu menyusul tuduhan penyerangan terhadapnya , yang membuatnya masih harus diadili. Dia pertama kali diperkenalkan di akhir Ant-Man and the Wasp: Quantumania.

11. Neil Ellice sebagai Pemburu D-90

Informasi lainnya, Kate Dickie dan Liz Carr juga akan muncul di Loki Season 2 tetapi belum diungkapkan karakter yang diperankan. Penasaran bagaimana keseruan Loki Season 2? Jangan lupa catat tanggalnya 5-9 November 2023 di platform Disney. (Maria Elfika Simplisia)

