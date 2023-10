Ludes Terjual, Coldplay Tambah Tiket Dengan Harga Murah

Bisnis.com, JAKARTA — Penjualan tiket konser telah terjual habis, Coldplay kembali menambah tiket konsernya dengan harga yang lebih murah.

Masyarakat Indonesia saat ini dihebohkan dengan konser band terkenal dunia Coldplay yang akan diadakan pada 15 November 2023 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK).

Kehebohan terjadi karena konser ini merupakan konser perdana Coldplay di Indonesia. Seperti yang diketahui, sejak awal debut Coldplay enggan melakukan konser di Indonesia.

Hal ini karena isu-isu sosial dan lingkungan yang sering terjadi di Indonesia. Band ternama dunia tersebut merupakan salah satu band yang memperhatikan hal-hal sosial hingga lingkungan hidup.

Konser ini merupakan tur dunia ke-8 dari grup band terkenal asal inggris tersebut dengan tema Music of The Spheres World Tour. Tema sustainability atau keberlanjutan lingkungan hidup merupakan keberlanjutan dari konser sebelumnya yang bertema Head Full of Dreams Tour pada 2016-2017 lalu.

Dilansir dari laman resminya infinity.coldplay.com, Coldplay mengumumkan harga tiket infinity untuk penggemarnya dengan harga US$20 atau setara dengan Rp314.540 (kurs: Rp15.727).

Tiket infinity ini dirilis dengan jumlah terbatas dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada para penggemar untuk menghadiri Tur Dunia Music Of The Spheres dengan harga super murah. Untuk tiket infinity, penempatannya akan dilakukan secara acak seperti di venue dari barisan belakang atau posisi kuris lainya.

Pembelian tiket infinity hanya bisa dibeli melalui laman resmi infinity.coldplay.com. Pembelian tiket hanya dibatasi 2 per akun yang telah terdaftar.

Sebagai informasi, setelah Indonesia jadwal tur November Coldplay akan berlanjut di Perth, Australia pada tanggal 18 sampai 19 November, kemudian dilanjutkan ke Kuala lumpur, Malaysia pada tanggal 22.

