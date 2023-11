Profil Rahmania Astrini, Opener Konser Coldplay yang Masuk Nominasi AMI Awards 2023

Bisnis.com, JAKARTA — Penyanyi muda, Rahmania Astrini masuk dalam nominasi Anugerah Musik Indonesia 2023. Rahmania juga akan menjadi pembuka dalam konser Coldplay pekan depan.

Sepanjang kariernya, Rahmania telah menerima 2 Anugerah Musik Indonesia sebagai Artis Solo Pria/Wanita Soul/R&B Terbaik pada 2018 dan 2021.

Tahun ini, Rahmania juga masuk dalam nominasi Duo/Grup/Kolaborasi Soul/R&B Terbaik bersama Teddy Adhitya dalam lagu Space.

Rahmania adalah seorang penyanyi dan penulis lagu yang memulai karir di industri musik pada 2017 dengan merilis single perdananya berjudul "Menua Bersama".

Lahir dengan nama lengkap Rahmania Astrini Purwono pada 4 Juli 2001 di Northampton, Massachusetts, Amerika Serikat, Astri merupakan putri bungsu dari pasangan Urip Purwono dan Febina Bartania.

Astri sempat menempuh pendidikan di SD–SMP Pribadi Bilingual Boarding School Bandung sejak 2007-2016. Kemudian melanjutkan ke SMA Negeri 5 Bandung pada 2016-2019, dan saat ini mengejar gelar sarjana S-1 Ilmu Komunikasi di Universitas Bina Nusantara.

Adapun, album terakhir yang dirilis Rahmania, berjudul "Adolescent" dirilis pada 12 Februari 2021. Adolescent berisikan enam lagu yang seluruhnya berbahasa Inggris dengan genre R&B di antaranya "Finally Found You", "Runaway", "Shush", "Baby", "Pretty Like You", dan "Take Me Home".

