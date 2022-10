AMI Awards 2022, Lagu 'Hati-hati di Jalan' Tulus Borong Piala

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Ajang penghargaan Anugerah Musik Indonesia (AMI) Awards 2022 telah digelar pada Kamis (13/10/2022) malam.

Penghargaan ini merupakan apresiasi pada insan musik tanah air atas prestasinya di dunia musik.

Tulus memborong sejumlah penghargaan seperti album terbaik dalam albumnya yang berjudul "Manusia".

Tidak hanya itu penyanyi kelahiran Bukittinggi ini juga memenangkan penghargaan Artis Solo Pria Pop dengan lagunya Hati-hati di Jalan.

Berikut ini daftar pemenang AMI Awards 2022:

Artis solo wanita pop: Yura Yunita dengan tembang Tutur Batinnya.

Penghargaan Karya Produksi Grup Vokal : Nona dengan Apa Adanya.

Penghargaan Karya Produksi Lagi Berbahasa Daerah: Abah Lala sebagai Pencipta lagu Ono Dibandingke

Album Terbaik AMI 2022: Tulus dengan albumnya "Manusia".

Artis Solo Pop Terbaik : Tulus

Pendatang Baru : Fabio Asher dengan lagu "Bertahan Terluka".

Piala penghargaan Artis Dangdut Berbahasa Daerah: Ndarboy genk dengan lagu andalannya, Mendung Tanpo Udan.

Pencipta Lagu Pop: Mario G. Klau, pencipta lagi Tak Ingin Usai yang dipopulerkan oleh Keisya Levronka.

Grup atau Cup Pop di AMI 2022: NOAH

Tim Produksi Suara Terbaik: Ari Ronaldi dengan Hati-hati di Jalan.

Duo/Grup/Kolaborasi Dangdut: Tiyara Ramadhani dan Gunawan dengan lagu Kala Cinta Menghampiri Jiwa.

Penata Musik Dangdut Terbaik : Yusup Tojiri dengan Lagu Kala Cinta Menghampiri Jiwa

Artis Solo Pria ataupun wanita Dangdut : Selfi Yamma

Grafis Desain Album: Mesin Waktu 2020 oleh Garis Edelweiss.

Duo atau Grup atau Kolaborasi Rock: Voice of Baceprot

Karya Produksi Reggae atau SKA atau Rocksteady: Tipe-X, Bahagia Sampai Tua.

Duo atau Grup ataupun Kolaborasi Anak-Anak: Dru Widuri Genk

Karya Produksi Original Soundtrack: Layangan Putus, Sahabat Dulu karya Prinsa Mandagie.

Karya Produksi Progressive: Isyana Sarasvati, My Mystery.

Album Rock Terbaik: Abdi Lara Insani.

Karya Produksi Lagu Berlirik Spiritual Islami: Alhamdulillah Aurel Hermansyah dan Atta Halilintar.

Karya Produksi Kolaborasi: Rizky Febian dan Ziva Magnolya dengan Terlukis Indah mereka.

Artis Solo Pria ataupun Wanita Alternatif: Danilla Riyadi, dengan lagunya KIW"

Karya Produksi Re-aransemen: lagu Peri Cintaku yang dibawakan ulang oleh Ziva Magnolya.

Artis Solo Lelaki ataupun Perempuan Anak-anak: Quinn Salman dengan dengan lagu Tiba-tiba.

Penata Musik Pop: Ari Ronaldi dengan lagu Hati-hati di Jalan.

Album Pop: Manusia, Tulus.

Karya Produksi Lagu Berlirik Spiritual Nasrani: lagu bertajuk Kau Menunggu Hidupku oleh Army of God Workshop.

Lifetime Achievement Award: Glenn Freddy

Artis Solo Pria ataupun Wanita Dangdut Kontemporer: Hari Putra dengan lagu Adik Rambut Panjang.

Karya Produksi Folk/Country/Balada: Runtuh, karya Fiersa Besari dan Feby Putri

Artis solo Pria/Wanita/Grup/Kolaborasi Dangdut Elektro: Sandrina dengan lagunya, Pacar Selingan

Artis Jazz: Indra Lesmana dengan lagu Reunion

Artis Solo Pria/Wanita Rock/Instrumentalia Rock: Adrian Risjad

Penata Musik Lagu Anak-Anak: oleh Alvin Witarsa

Duo/Grup/Kolaborasi Soul/RnB: oleh Kara Chenoa dan Raisa dengan You Better Believe Me

Karya Produksi Blues: Jingga, Gugun Blues Shelter

Artis Jazz Kontemporer: lagi Memori, oleh Gerald Situmorang, Ify Alyasa, HIV!, dan Sri Hanuraga

Duo/Grup/Kolaborasi Rap/Hiphop: Livingroom

Artis Solo Pria atau Wanita/Grup/Kolaborasi Elektronika: Reza Sumendra dan Bleu Cair dengan Hyperspace.

Solo Pria/Wanita Rap/Hiphop: BAP, Some Shoes, No Company

Album Jazz: Indra Lesmana dengan album 1987.

Duo/Grup/Kolaborasi RnB: Soundwave, Silver and Gold

video musik: Dinasti Matahari dengan Dibal Ranuh

Penghargaan Artis Kerincong/Langgam/Ekstra/Kontemporer: Krontjong Toegoe dengan Kr. Mande-Mande

Penghargaan Artis Solo Pria/Wanita/Grup/Kolaborasi Metal: Deadsquad dan Isyana Sarasvati dengan IL SOGNO

Penghargaan Artis Keroncong/Stambul/Langgam/Asli: Wadjinah dengan Ular-ular.

Penghargaan Duo Grup ataupun Kolaborasi Alternatif: Efek Rumah Kaca, Sapa Pra Bencana.

Penghargaan Produksi World Music: Whats in Bali Today, Balawan, Bumi Gamelan Orchestra

Penghargaan Produser Rekaman: Ari Renaldi dengan Hati-Hati di Jalan

Penghargaan Karya Produksi Instrumentalia: Matahati Karya Dewa Budjana

Penghargaan Artis Solo Pria atau Wanita grup Kolaborasi ataupun dance: Cinta Laura dengan Markisa

Penghargaan Artis Solo Pria atau Wanita Rnb Kontemporer: Jinan Laetitia dengan lagu Vanilla.

Penghargaan Artis Solo Pria atau Wanita Soul RnB: Cantika Abigail dengan Ace of Hearts

Penghargaan Album Metal: Deadsquad dengan album Catharsis

