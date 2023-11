Konser BMTH Disetop, Begini Penjelasan Promotor

Bisnis.com, JAKARTA - Konser musik band rock asal Inggris Bring Me The Horizon (BMTH) Jum'at 10 November 2023 mendatang disetop di tengah gelaran.

Pihak penyelenggara yang mengumumkan penyetopan di tengah show itu menyatakan alasannya karena masalah teknis.

Mereka menyatakan ada kendala teknis di atas panggung, dan tidak bisa membujuk para personel tetap tampil menghibur penggemarnya semalam.

Merekapun meminta penonton yang hadir untuk meninggalkan arena konser yang digelar di Ancol Stadium Beach Jakarta Utara itu.

Setopnya konser tersebut menjadi trending topic di twitter alias X.

Banyak penonton yang kecewa dan mencemooh penyelenggaraan yang dinilai tidak profesional itu.

Mereka bahkan meminta refund karena tidak bisa menyaksikan konser secara utuh. Pada konser semalam, BMTH hanya tampil membawaan 11 lagu saja.

Menanggapi hal tersebut, dikutip dari akun instagramnya, Ravel Entertainment selaku pihak promotor menyatakan akan bertanggung jawab atas masalah tersebut.

"Pihak Ravel Entertainment akan bertanggung jawab atas kekurangan setlist penampil utama di show hari pertama. Untuk info selanjutnya akan diumumkan segera. Atas dukungan dan perhatiannya kami ucapkan terima kasih," tulis mereka di akun instagramnya.

Bring Me the Horizon adalah grup musik rock Inggris yang dibentuk di Sheffield pada tahun 2004. Saat ini grup ini digawangi vokalis Oliver Sykes, gitaris Lee Malia, bassis Matt Kean, drummer Matt Nicholls, dan kibordis Jordan Fish.

Grup musik ini merilis album debutnya, Count Your Blessings, pada tahun 2006. Album ini justru mendapat kritikan pedas setelah dirilis. Dengan demikian mereka memutuskan undur diri dari gaya bermusik kontroversial mereka dengan keluarnya album Suicide Season (2008), yang menjadi titik balik kreativitas grup musik itu.

Album ketiga mereka, There Is a Hell Believe Me I've Seen It. There Is a Heaven Let's Keep It a Secret., dirilis tahun 2010, telah membawa mereka ke kancah musik internasional, dan menggabungkan pengaruh dari musik klasik, electronica, dan pop.

Album debutnya yang dirilis di label besar, Sempiternal (2013) mendapat sertifikasi Emas di Australia (35.000 kopi) dan Perak di Inggris (60.000 kopi). That's the Spirit (2015) memulai debutnya pada posisi kedua di UK Albums Chart dan US Billboard 200.

Album studio keenam mereka Amo (2019) memuncaki posisi pertama di Britania Raya. Di samping enam album studio ini, mereka juga merilis dua EP dan dua album konser. Mereka telah mengantongi empat penghargaan Kerrang!, termasuk dua untuk Best British Band dan satu untuk Best Live Band. Mereka juga dinominasikan di Grammy.

