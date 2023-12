Penayangan The Boy and The Heron Diundur, Simak Jadwal Barunya di Bioskop

Bisnis.com, SOLO - Film baru dari Studio Ghibli berjudul The Boy and The Heron disinyalir akan mundur dari jadwal tayang resminya.

Seharusnya tayang pada 29 November 2023, The Boy and The Heron dijadwalkan rilis di bioskop Indonesia pada 13 Desember 2023.

"The Boy & The Heron tayang di bioskop 13 Desember 2023," tulis CBPictures, selaku distributor film pada Selasa (28/11/2023).

Animasi ini terinspirasi dari novel lawas karya Genzaburo Yoshino pada tahun 1937, yang digarap oleh Hayao Miyazaki.

The Boy and The Heron berjudul asli Kimitachi wa Dou Ikiru, film ini kemudian diproduseri oleh Toshio Suzuki.

Deretan artis ternama pun diikutkan dalam film ini, di antaranya Masaki Suda sebagai Bangau, Aimyon sebagai Himi, Yoshino Kimura sebagai Natsuko, serta Shouhei Hino sebagai Paman.

Tak hanya itu, The Boy and the Heron juga menggandeng Ko Shibasaki (Kiriko), Takuya Kimura (ayah Mahito), Jun Kunimura, Kaoru Kobayashi, Keiko Takeshita, Jun Fubuki, Sawako Agawa, Karen Takezawa, dan Shinobu Otake.

Film ini pun mendapat skor 97% di Rotten Tomatoes, yang artinya sangat layak ditonton.

Sinopsis

Dari trailer yang dirilis pada beberapa waktu yang lalu, film dibuka dengan latar Jepang di era Perang Dunia II.

The Boy and The Hero menceritakan petualangan tak biasa seorang anak laki-laki yang berada dalam setting waktu perang dunia ke-2.

Mahito Maki (Soma Santoki), seorang anak laki-laki yang kehilangan sang ibu.

Setelah ibunya menainggal, ayah Mahito pun menikah lagi dengan Natsuko yang merupakan adik mendiang ibunya.

Setelah itu, keluarganya pindah ke pedesaan. Di mana Mahito memiliki perasaan mengganjal dengan ayah dan ibu tirinya.

Ia tak bisa menerima kehadiran Natsuko begitu saja.

Suatu hari, Mahito bertemu dengan bangau yang dapat berbicara. Bangau tersebut mengajaknya pergi ke sebuah menara yang disebut-sebut menjadi tempat di mana ibu Mahito kini berada.

Di sana, Mahito akan menemui petualangan yang tak biasa.

