Sinopsis The Boy and The Heron, Film Baru dari Studio Ghibli

Bisnis.com, SOLO - Studio Ghibli memproduksi film animasi baru yang ditunggu-tunggu oleh penggemar.

Film tersebut berjudul The Boy and The Heron, yang juga diciptakan oleh Hayao Miyazaki.

Memiliki judul lain, How Do You Live?, film ini terinspirasi dari novel lawas karya Genzaburo Yoshino pada tahun 1937.

The Boy and The Hero pun menceritakan petualangan tak biasa seorang anak laki-laki yang berada dalam setting waktu perang dunia ke-2.

Sinopsis

The Boy and The Heron bercerita tentang Mahito Maki, seorang anak laki-laki yang kehilangan sang ibu.

Setelah ibunya menainggal, ayah Mahito pun menikah lagi dengan Natsuko yang merupakan adik mendiang ibunya.

Setelah itu, keluarganya pindah ke pedesaan. Di mana Mahito memiliki perasaan mengganjal dengan ayah dan ibu tirinya.

Ia tak bisa menerima kehadiran Natsuko begitu saja.

Suatu hari, Mahito bertemu dengan bangau yang dapat berbicara. Bangau tersebut mengajaknya pergi ke sebuah menara yang disebut-sebut menjadi tempat di mana ibu Mahito kini berada.

Di sana, Mahito akan menemui petualangan yang tak biasa.

The Boy and The Heron kini viral di media sosial setelah trailer perdananya dirilis. Meski belum memiliki jadwal resmi, namun film ini diprediksi akan tayang pada 2023.

Dari informasi yang beredar, The Boy and The Heron memiliki durasi 124 menit yang dijadwalkan tayang di Amerika Serikat pada 8 Desember 2023.

