Review Power and Progress, Buku Rekomendasi Anies Baswedan di Live TikTok

Bisnis.com, JAKARTA - Anies Baswedan mendadak trending setelah melakukan Live TikTok pada beberapa waktu yang lalu.

Saat live, Anies menunjukkan sebuah buku yang direkomendasikannya untuk anak-anak muda yang ingin belajar mengenai ekonomi dan politik.

Buku tersebut berjudul Power and Progress: Our Thousand-Year Struggle Over Technology and Prosperity.

Buku tersebut ditulis oleh Daron Acemoglu dan Simon Johnson, yang dirilis pada Mei 2023. Untuk mendapatkan buku ini, anda bisa melakukan pembelian secara online melalui amazon.

Review Power and Progress

Melansir dari Amazon, buku tersebut ditulis oleh Daron Acemoglu yang namanya sudah populer di kalangan pecinta buku.

Dirinya adalah seorang ekonom Amerika Serikat kelahiran Turki, yang kini mengajar menjadi Dosen di Massachusetts Institute of Technology (MIT) sejak 1993.

Adapun Simon Johnson juga seorang dosen di MIT yang juga dikenal sebagai ekonom asal Amerika Serikat.

Power and Progress mendapat rating 4.3 di Amazon dan 3.9 di Goodreads. Buku ini berbahasa Inggris dan memiliki total 560 halaman.

Beberapa hal yang dibahas di dalam buku tersebut misalnya kontrol terhadap teknologi, bagaimana kekuasan untuk mempengaruhi, kesengsaraan, hingga, dampak dari kemajuan.

"Sejarah 1.000 tahun dan bukti kontemporer menghasilkan satu hal yang pasti: kemajuan bergantung pada pilihan yang kita buat mengenai teknologi," tulis keterangan di Amazon.

Buku ini juga menjelaskan mengenai cara-cara baru dalam mengatur produksi dan komunikasi dapat melayani kepentingan sempit kelompok elit atau menjadi landasan bagi kemakmuran yang meluas.

Dijelaskan pula bagaimana kemajuan ekonomi mempengaruhi pertanian, sebagai contoh saat Abad Pertengahan Eropa diambil alih oleh kaum bangsawan dan digunakan untuk membangun katedral-katedral besar, sementara para petani tetap berada di ambang kelaparan.

"Seratus tahun pertama industrialisasi di Inggris menyebabkan stagnasi pendapatan bagi pekerja. Dan di seluruh dunia saat ini, teknologi digital dan kecerdasan buatan melemahkan lapangan kerja dan demokrasi melalui otomatisasi yang berlebihan, pengumpulan data dalam jumlah besar, dan pengawasan yang mengganggu,"

Power and Progress juga membahasa mengenai bagaiman teknologi pernah—dan mungkin lagi—dapat dikendalikan. Teknologi bisa menjadi alat untuk memberdayakan dan mendemokratisasi.

"Namun hal tersebut tidak akan terjadi jika semua keputusan besar tetap berada di tangan segelintir pemimpin teknologi yang sombong,"

Adapun buku ini memiliki harga US$23.99 atau sekitar Rp350 ribuan. Selain Amazon, anda juga bisa membeli buku ini di e-commerce seperti Shopee dan Tokopedia.

