Ilustrasi film Weapons/imdb
Entertainment

Disebut Film Horor Terseram 2025, Debut Weapons di Box Office Raup US$42,5 Juta

Mutiara Nabila
Mutiara Nabila
 Selasa, 12 Agustus 2025 - 08:15
Bisnis.com, JAKARTA — Film horor nyatanya masih memiliki daya tarik besar, dengan film Weapons berhasil mengalahkan film besutan Marvel, Fantastic 4, di Box Office.

Weapons memimpin pekan yang ramai, di atas dua rilis baru utama yang menantang, Freakier Friday dan film terbaru Marvel Fantastic 4. 

Meskipun Freakier Friday memberikan debut yang kuat, baik film tersebut maupun The Fantastic Four: First Steps tertinggal dari film horor hit garapan Zach Cregger.

Baca Juga Selain 'Merah Putih One For All', Ini Deretan Film Indonesia Segera Tayang di Bioskop

Weapons dibuka di posisi nomor satu dengan raihan debut domestik sebesar US$42,5 juta dari 3.202 bioskop dan tambahan US$27,5 juta secara internasional, dengan total US$70 juta di seluruh dunia.

Film horor Warner Bros., yang disutradarai oleh Zach Cregger ini, meraup US$18,15 juta pada Jumat, US$14 juta pada hari Sabtu, dan US$10,35 juta pada hari Minggu. Sedangkan, format premium menyumbang porsi yang signifikan, dengan IMAX menghasilkan US$8,1 juta secara global, termasuk US$6,2 juta dari Amerika Utara.

Bahkan, penonton CinemaScore memberi nilai A- untuk film ini.

Baca Juga Perbandingan Film 'Merah Putih One for All' dan 'Jumbo', Termasuk Soal Anggaran

Comscore/Screen Engine PostTrak melaporkan bahwa 63% tiket dibeli di hari yang sama, dengan 46% penonton tertarik pada genre horor. 

Di samping itu, Freakier Friday memulai debutnya di posisi kedua dengan pendapatan domestik sebesar US$29 juta dari 3.975 bioskop dan US$15,5 juta dari bioskop internasional. Dengan demikian, film ini memperoleh pendapatan pembukaan global sebesar US$44,5 juta.

Sekuel komedi Disney dari Freaky Friday tahun 2003 ini dibintangi oleh Lindsay Lohan dan Jamie Lee Curtis. Film ini meraup pendapatan sebesar US$12,7 juta pada Jumat, US$9,1 juta pada Sabtu, dan US$7,2 juta pada Minggu.

Baca Juga Fakta-fakta Film Animasi 'Merah Putih One For All' yang Banjir Kritik

Sebanyak 71% penontonnya adalah perempuan, dengan 47% berusia di atas 25 tahun. Film ini menerima nilai A dari CinemaScore.

Selanjutnya, ada The Fantastic Four: First Steps yang turun ke posisi ketiga di akhir pekan ketiganya dengan pendapatan sebesar US$15,5 juta, turun 59,9%. 

Total pendapatan domestiknya mencapai US$230,4 juta, dengan pendapatan kotor global sebesar US$434,2 juta (via Box Office Mojo). Film ini diputar di 3.600 bioskop, turun 525 dari akhir pekan sebelumnya.

Julia Garner sukses besar, setelah muncul di Weapons dan The Fantastic Four: First Steps mendapatkan peran di dua dari tiga film teratas di box office.

Penulis : Mutiara Nabila
