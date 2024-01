Bisnis.com, JAKARTA — Netflix Inc. tampak semakin mantap mengoptimalkan potensi cuan dari kisah One Piece, terutama setelah kesuksesan pembuatan One Piece Live Action tahun lalu. Akankah saham Netflix terpompa olehnya?

Pada akhir pekan lalu, Netflix mulai menyiarkan kartun atau anime One Piece episode teranyar, yakni episode 1.089 saat kelompok bajak laut Luffy memasuki arc Egghead Island. Sebagai informasi, kisah One Piece yang dimulai pada 1997 masih berjalan sampai saat ini.