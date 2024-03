Boga Group Targetkan Buka 50 Gerai Ebiga Jjampong dalam 5 Tahun

Bisnis.com, JAKARTA -- Perusahaan makanan dan minuman, Boga Group kembali meluncurkan restoran terbaru yang menghadirkan makanan khas Korea Selatan, jjampong.

Hal ini melihat minat orang Indonesia terhadap kuliner asal Korea Selatan yang masih terus meningkat di Indonesia. Untuk mewujudkan restoran tersebut, Boga Group menggandeng restoran ternama asal Korea Selatan untuk membuka cabang pertama Ebiga Jjampong di Indonesia.

Chairman of Boga Group Kusnadi Rahardja mengatakan, setelah banyaknya ragam makanan Korea Selatan yang sudah muncul di Indonesia, Boga Group ingin menghadirkan sesuatu yang baru bagi penggemar makanan khas Negeri Ginseng tersebut.

Adapun, sepanjang tahun ini, Boga Group berambisi untuk membuka dua outlet, dan menargetkan membuka 50 outlet dalam lima tahun mendatang.

"Tahun ini kita confirm akan buka lagi 2, di Bintaro X Change, dan Living World Kota Wisata. Kalau ini bisnisnya baik dan sehat, saya berharap dalam 5 tahun bisa buka 50 outlet di seluruh Indonesia supaya semua bisa menikmati Ebiga Jjampong," jelasnya dalam konferensi pers, Rabu (6/3/2024).

Adapun, untuk menyasar pelanggan muslim, Boga Group juga sedang mengejar sertifikasi halal untuk Ebiga Jjampong. Namun, Kusnadi menegaskan bahwa makanan yang tersedia di restoran itu tidak mengandung daging babi, minyak babi, dan alkohol.

"Untuk sertifikasi halal memang dari aturannya restorannya harus buka dulu. Kami sedang mengerjakannya, tapi kami yakinkan semua bumbu, saus, itu no pork, no lard, no alcohol," ungkapnya.

Ebiga Jjampong sendiri sudah berdiri di Korea Selatan pada 2010 di Daejeon, dan telah menjadi Restoran Jjamppong nomor 1 di Korea Selatan yang sudah memiliki lebih dari 150 gerai.

Jjamppong sendiri merupakan mie dengan kuah kaldu seafood yang berisi berbagai sayuran dan hidangan laut, daging ayam, atau sapi, serta kuah yang sedikit pedas.

Beberapa menu yang menajdi favorit Kusnadi sebagai pendiri Boga Group adalah Ebiga Jjampong yang berisi kuah kaldu boga bahari yang pedas dan mie yang kenyal. Selain itu, ada pula menu spesial yang hanya ada di Indonesia yaitu Galbi Jjamppong dengan US Rib berukuran jumbo dan dagingnya empuk dan gurih.

