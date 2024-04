10 Museum di Jakarta, Opsi Wisata Seru saat Libur Lebaran

Bisnis.com, JAKARTA - Libur Lebaran kerap dimanfaatkan sebagian besar masyarakat untuk berkunjung ke sejumlah tempat wisata. Bagi masyarakat yang tengah berada di Jakarta dan sekitarnya, museum bisa menjadi pilihan untuk mengisi waktu selama liburan.

Merujuk International Council Of Museums (ICOM), museum didefinisikan sebagai lembaga yang bersifat tetap, tidak mencari keuntungan, melayani masyarakat dan perkembangannya, terbuka untuk umum, yang mengumpulkan, merawat, meneliti, mengomunikasikan, dan memamerkan warisan budaya dan lingkungannya yang bersifat kebendaan dan tak benda untuk tujuan pengkajian, pendidikan, dan kesenangan.

Museum diklasifikasikan dalam enam kategori, yaitu museum seni, museum sejarah dan arkeologi, museum nasional, museum ilmu alam, museum IPTEK, dan museum khusus.

Di Jakarta, masyarakat dapat menjumpai berbagai macam kategori museum. Misalnya, jika ingin melihat dan mempelajari berbagai jenis wayang di Indonesia, masyarakat dapat berkunjung ke Museum Wayang yang berlokasi di Jl. Pintu Besar Utara, Kota Tua, Jakarta Barat.

Kemudian, jika berminat untuk melihat bintang dan benda langit, masyarakat dapat mengunjungi Museum Ismail Marzuki (Planetarium) di Jl. Cikini Raya, Jakarta Pusat.

Berikut daftar 10 museum di Jakarta, beserta jadwal operasional dan tiket masuk:

1. Museum Wayang

Masyarakat dapat melihat berbagai jenis wayang Indonesia, di Museum Wayang yang berlokasi di Jl. Pintu Besar Utara, Kota Tua, Jakarta Barat.

Harga tiket masuk ke museum ini sebesar Rp5.000 per orang. Museum buka Selasa-Minggu mulai pukul 09.00-15.00 WIB.

Museum Wayang sempat tutup pada 10 April 2024 dalam rangka libur Lebaran 2024 dan kembali dibuka pada 11-15 April 2024 sesuai dengan jam operasional.

Harga tiket bervariasi. Khusus Selasa-Jumat, orang dewasa dikenakan Rp10.000 per orang, mahasiswa, anak-anak dan pelajar Rp5.000 per orang, sedangkan wisatawan mancanegara (wisman) Rp50.000 per orang.

Kemudian, pada Sabtu-Minggu, tiket untuk dewasa dikenakan sebesar Rp15.000 per orang, sedangkan mahasiswa, anak-anak dan pelajar Rp5.000 per orang serta wisman Rp50.000 per orang.

Adapun, tiket masuk gratis untuk lansia di atas 60 tahun dengan menunjukkan KTP, penerima Kartu Jakarta Pintar, pengunjung disabilitas, serta anak usia di bawah 3 tahun.

Wisata Museum Jakarta - Museum Wayang

2. Museum Fatahillah

Museum yang dikenal juga dengan Museum Sejarah Jakarta ini kembali beroperasi pada 11-15 April 2024 usai ditutup 10 April 2024 dalam rangka libur hari raya Idulfitri 1445H.

Museum yang berlokasi di Kota Tua, tepatnya Jl. Taman Fatahillah, Pinangsia, Tamansari, Jakarta Barat ini beroperasi tiap Selasa-Minggu pukul 09.00-15.00 WIB.

Harga tiket masuk sebesar Rp2.000 per orang untuk anak-anak, dan Rp5.000 per orang untuk dewasa. Di sini, masyarakat dapat melihat berbagai peninggalan kependudukan Belanda saat di Batavia.

Wisata Museum Jakarta - Museum Fatahilah

3. Museum Tekstil

Bagi masyarakat yang ingin menambah wawasan seputar tekstil nusantara, Museum Tekstil dapat menjadi pilihan.

Sama seperti Museum Fatahillah, Museum Tekstil kembali beroperasi pada 11-15 April 2024 usai ditutup 10 April 2024 dalam rangka libur hari raya Idulfitri 1445H.

Khusus Selasa-Jumat, orang dewasa dikenakan Rp10.000 per orang, mahasiswa, anak-anak dan pelajar Rp5.000 per orang, sedangkan wisatawan mancanegara (wisman) Rp50.000 per orang.

Pada Sabtu-Minggu, tiket untuk dewasa dikenakan sebesar Rp15.000 per orang, sedangkan mahasiswa, anak-anak dan pelajar Rp5.000 per orang serta wisman Rp50.000 per orang.

Sementara itu, tiket gratis diberikan untuk penduduk lansia, penerima Kartu Jakarta Pintar, dan penyandang disabilitas.

4. Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Gedung bersejarah ini merupakan tempat perumusan naskah proklamasi bangsa Indonesia. Museum ini terletak di Jl. Imam Bonjol, Menteng, Jakarta Pusat.

Adapun, museum buka tiap Selasa-Minggu mulai pukul 08.00-16.00 WIB. Khusus Jumat, museum buka sampai pukul 16.30 WIB dengan tarif masuk Rp2.000 per orang.

Namun, selama libur Lebaran, Museum ini tidak menerima kunjungan untuk sementara alias tutup mulai 8-15 April 2024, dan kembali buka pada 16 April 2024.

5. Museum Bank Mandiri

Masyarakat dapat melihat perjalanan panjang perbankan di Indonesia, utamanya Bank Mandiri. Museum ini beroperasi tiap Selasa-Minggu pukul 09.00-15.00 WIB dengan tiket masuk Rp5.000 per orang.

Adapun, Museum ini terletak di Jl. Lapangan Stasiun, Pinangsia, Tamansari, jakarta Barat. Namun, Museum Mandiri menutup layanan kunjungan mulai 9-12 April 2024, dan kembali dibuka pada 13 April 2024.

Wisata museum Jakarta - Museum Mandiri

