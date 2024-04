Cerita Stand Up Comedian Ryan Adriandhy Pulang Pergi Mudik Pakai Whoosh

Bisnis.com, PADALARANG - Stand up comedian sekaligus aktor tanah air Ryan Adriandhy membagikan momen mudiknya menggunakan kereta cepar Jakarta Bandung atau Whoosh saat Lebaran 2024.

Saat ditemui Bisnis di Stasiun KCIC Padalarang, Ryan menyampaikan bahwa dirinya ingin kembali ke Jakarta setelah mudik sekaligus bersilaturahmi dengan keluarga di Bandung bersama dengan sang istri, adik ipar, dan ayahnya.

Pemenang Stand Up Comedy Indonesia season 1 ini menyampaikan bahwa alasan dirinya memilih menaiki Whoosh untuk kembali ke Jakarta karena waktu yang ditempuh sangat singkat.

“Milih whoosh ini bisa mempersingkat waktu tempuh dari Jakarta ke Bandung jadi 20 menitan aja. Daripada lama lama menghabiskan waktu dengan kendaraan pribadi,” kata Ryan saat ditemui di Stasiun KCIC Padalarang, Minggu (14/4/2024).

Ryan menyebut, dirinya sudah empat kali menaiki Whoosh untuk berpergian dari Jakarta ke Bandung atau sebaliknya.

Dengan seringnya ia menaiki Whoosh, Ryan sangat merekomendasi moda transportasi baru ini kepada masyarakat yang ingin berpegian ke Bandung dari Jakarta secara efisien.

“Jadi memang rekomen sih dari nyamannya speednya dan reservasi tiketnya gampang banget. Dan dari Jakarta pun dari stasiun Halim pun lancar dan gampang lah masuk ke keretanya,” ucapnya.

Ryan pun menyampaikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh pihak KCIC tidak ada evaluasi sama sekali. Bahkan, dirinya puas dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Whoosh atau KCIC.

“So far masih oke dan menyenangkan, gaada sih (masukan). So far masih puas,” ujar Ryan.

Sebagai informasi, Whoosh menawarkan 52 perjalanan per hari sehingga penumpang mendapatkan banyak alternatif perjalanan yang dapat mereka pilih sesuai kebutuhannya.

Adapun, jarak antar jadwal atau headway Whoosh pada jam sibuk mencapai 25 menit hingga 30 menit sehingga fleksibilitas penumpang tinggi.

