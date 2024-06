25 Universitas Terbaik di Dunia Tahun 2025 Versi QS Top Universities, Ada Indonesia?

Bisnis.com, JAKARTA -- Belajar di salah satu universitas terbaik di dunia bisa membawa kebanggaan tersendiri. Berikut ini daftar universitas terbaik dunia versi QS Top Universities.

Pemeringkatan tahun ini oleh QS Top Universities untuk tahun ajar 2025 adalah yang terbesar, menampilkan lebih dari 1.500 universitas di 105 sistem pendidikan tinggi.

Dalam daftar ini, Amerika Serikat adalah negara atau teritori yang paling banyak diwakili, dengan 197 lembaga pemeringkat, diikuti oleh Inggris dengan 90 lembaga dan China daratan dengan 71 lembaga.

Adapun, selama 13 tahun berturut-turut, Massachusetts Institute of Technology (MIT) mempertahankan kekuasaannya di posisi teratas.

Selanjutnya, Imperial College London melompat empat peringkat ke posisi kedua dan Universitas Oxford dan Universitas Harvard masing-masing berada di posisi ketiga dan keempat. Kemudian, University of Cambridge melengkapi posisi lima besar.

Berikut ini daftar 10 besar universitas terbaik di dunia untuk 2025:

1. Massachusetts Institute of Technology (MIT)

2. Imperial College London

3. University of Oxford

4. Harvard University

5. University of Cambridge

6. Stanford University

7. ETH Zurich

8. National University of Singapore (NUS)

9. UCL

10. California Institute of Technology (Caltech)

11. University of Pennsylvania

12. University of California, Berkeley (UCB)

13. The University of Melbourne

14. Peking University

15. Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore)

16. Cornell University

17. The University of Hong Kong

18. The University of Sydney

19. The University of New South Wales (UNSW Sydney)

20. Tsinghua University

21. University of Chicago

22. Princeton University

23. Yale University

24. Université PSL

25. University of Toronto

Sayangnya, universitas dari Indonesia tidak ada satu pun yang masuk bahkan dalam urutan 100 besar.

Berdasarkan daftar tersebut, Universitas Indonesia masih berada dalam urutan teratas se-Indonesia namun berada di urutan 206 untuk seluruh dunia.

Posisi UI disusul oleh Universitas Gadjah Mada (UGM) di posisi 239, Intitut Teknologi Bandung (ITB) di posisi 256, Universitas Airlangga di posisi 308, dan Institut Pertanian Bogor (IPB) di posisi 426.

Selanjutnya, di posisi 585 dunia ada Institut Teknologi Sepuruh Nopember (ITS Surabaya), yang disusul Universitas Padjadjaran (Unpad) di posisi 596. Kemudian Universitas Diponegoro, Universitas Brawijaya, dan Universitas Islam Imam Mohammad Ibn Saud berada di urutan selanjutnya.

