Pakai Livin Mandiri Bisa Nonton Film Catatan Harian Menantu Sinting Gratis, Ini Caranya

Bisnis.com, JAKARTA - Film Catatan Harian Menantu Sinting akan resmi tayang di bioskop pada Kamis, 18 Juli 2024.

Dibintangi oleh Raditya Dika dan Ariel Tatum, film ini menceritakan kehidupan pasangan Batak yang dihantui keinginan mertua.

Bagi anda yang ingin menyaksikan film ini, bisa memanfaatkan promo cashback 100% dari Bank Mandiri.

Pembelian tiket Catatan Harian Menantu Sinting bisa didapatkan secara gratis dengan menggunakan Livin by Mandiri saat pembelian offline.

Promo Cashback 100% Film Catatan Harian Menantu Sinting

Syarat mendapatkan promo yakni menggunakan QR Livin by Mandiri dengan sumber dana Tabungan (Tidak berlaku Kartu Kredit, Livin Paylater).

Kemudian periode promo berlaku mulai 18 Juli hingga 31 Juli 2024.

Syarat dan Ketentuan untuk Nasabah Baru Livin by Mandiri:

1. Promo berlaku bagi nasabah baru yang berhasil buka tabungan dan aktivasi Livin’ by Mandiri (icon kuning) pada periode 15-31 Juli 2024

2. 1 nasabah baru hanya berhak mendapatkan 1x cashback selama periode promo, dengan minimal transaksi pembelian tiket Rp35.004 dan maksimal cashback Rp35.004

3. Cashback diberikan untuk 500 nasabah per hari selama periode program secara cross merchant (kuota by system mandiri)

4. Mekanisme pembayaran, nasabah melakukan pembayaran full senilai harga tiket nonton kemudian Nasabah akan diberikan Cashback 100%. Contoh: Tiket Nonton Rp40.000, Nasabah membayarkan full Rp40.000 + Rp4,- (sebagai penanda nasabah berkesempatan mendapatkan cashback, jika kuota masih ada). Total nasabah membayarkan sebesar Rp40.004 dan Nasabah akan mendapatkan Cashback sebesar Rp35.004

5. Cashback dalam bentuk saldo akan di kreditkan ke rekening nasabah pemenang program setiap hari JUMAT pada minggu berikutnya atau hari kerja berikutnya



Sedangkan untuk nasabah lama Livin Mandiri, syarat dan ketentuannya yakni...