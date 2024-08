Deretan Tiket Pesawat Termahal di Dunia, Ada yang Tembus Rp1 Miliar

Bisnis.com, JAKARTA – Salah satu hal yang harus Anda pikirkan saat ingin liburan adalah harga tiket pesawat, terutama bagi Anda yang ingin traveling ke luar negeri.

Karena harganya yang cukup lumayan tinggi, alangkah baiknya jika Anda memikirkannya dari sekarang–untuk mendapatkan tiket yang murah dan rencana yang matang.

Harga tiket-tiket pesawat juga beragam. Faktanya, beberapa pesawat memang memiliki harga tiket yang fantastis.

Dilansir dari Gitnux Market Data, berikut deretan tiket pesawat termahal di dunia berdasarkan kelas dan tujuannya:

1. Kelas ekonomi

Dalam sebuah penerbangan, Anda akan terbagi menjadi beberapa kategori kelas, yaitu kelas ekonomi, kelas bisnis, dan kelas satu (first class). Harga tiket kelas ekonomi pada umumnya memang lebih murah daripada kelas bisnis. Namun, terdapat pula beberapa tiket kelas ekonomi yang memiliki harga fantastis. Berikut deretan tiket kelas ekonomi termahal:

1. Penerbangan pulang pergi dari New York ke Singapura dihargai 20.000 dolar (Rp309 juta).

2. Penerbangan pulang pergi dari Dubai ke New York senilai 20.000 dolar (Rp309 juta).

3. Penerbangan pulang pergi dari Los Angeles ke Sydney memiliki harga 18.000 dolar (Rp278 juta).

4. Penerbangan pulang pergi dari London ke Dubai adalah senilai 15.000 dolar (Rp231 juta).

2. Kelas bisnis

Jika Anda memilih tempat duduk di kelas bisnis, tentu Anda harus merogoh kocek yang lebih banyak. Kelas bisnis menawarkan "kemewahan" dalam perjalanan Anda. Tidak hanya membeli tiket, mereka juga membeli pengalaman pada lapisan yang berbeda. Mulai dari New York hingga kota metropolitan, Hong Kong, berikut deretan tiket kelas bisnis termahal:

1. Penerbangan sekali jalan dari New York ke Hong Kong mencapai 40.000 dolar (Rp618 juta), menjadi tiket kelas bisnis termahal yang pernah dijual.

2. Penerbangan komersial dari London ke Singapura–dengan British Airways–mencapai harga 30.000 dolar (Rp463 juta).

3. Penerbangan sekali jalan dari Houston ke Sydney–dengan United Airlines–dapat berharga hingga 17.000 dolar (Rp262 juta).

3. Tiket pesawat kelas satu (first class)

Jika Anda menganggap kelas bisnis adalah yang termahal, Anda tentu keliru. Tiket first class atau kelas satu menjadi yang termahal di antara ketiganya. Kelas ini menjadi simbol status bagi segelintir elit yang ingin memiliki pengalaman mewah di atas awan.

1. Penerbangan keliling dunia first class pada berbagai maskapai dapat menghabiskan biaya hingga 70.000 dolar (Rp1 miliar).

2. Penerbangan pulang pergi dari New York ke Dubai berharga 60.000 dolar (Rp926 juta).

3. Penerbangan sekali jalan dari Sydney ke London senilai 55.000 dolar (Rp850 juta).

4. Penerbangan sekali jalan dari Hong Kong ke New York seharga 50.000 dolar (Rp772 juta).

5. Penerbangan komersial sekali jalan dari Qatar ke Maladewa senilai 43.535 dolar (Rp672 juta). (Rafi Abid Wibisono)