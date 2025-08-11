Selain 'Merah Putih One For All', Ini Deretan Film Indonesia Segera Tayang di Bioskop

Bisnis.com, JAKARTA - Salah satu film animasi bertema kemerdekaan berjudul Merah Putih One for All akan segera tayang di bioskop pada 14 Agustus 2025 mendatang.

Film ini banyak dikritik karena kualitasnya yang kurang meskipun menelan biaya hingga miliaran.

Selain Merah Putih One for All, ada beberapa film Indonesia yang akan tayang di Bioskop sepanjang Agustus 2025 berikut ini

1. Panggilan dari Kubur

Tanggal rilis: 14-08-2025

Alya (Nirina Zubir) bersama suaminya Raka (Nugie) dan putri mereka Yasmin (Firzanah Alya) liburan ke rumah ibunya, Bu Dewi (Mutia Datau) di sebuah desa terpencil. Liburan ini ternyata membawa petaka. Putrinya Yasmin mengalami kecelakaan tragis, dan tenggelam saat bermain di danau. Alya tidak dapat membawa ...

Sutradara: Dyan Sunu Prastowo

Pemeran: Septian Dwi Cahyo, Mutia Datau, Nugie, Nirina Zubir, Firzanah Alya

2. Tinggal Meninggal

Tanggal rilis: 14-08-2025

Ketika ayahnya meninggal, Gema (Omara Esteghlal), seorang pemuda canggung terkejut saat mendapatkan perhatian dari teman-teman kantornya. Ketika kehangatan itu hilang dan keadaan kembali dingin seperti semula, ia mulai berpikir: siapa lagi yang harus meninggal? Maka mulailah rangkaian kebohongan yang semakin lama semakin membawa kekacauan.

Sutradara: Kristo Immanuel

Pemeran: Omara Esteghlal, Shindy Huang, Nada Novia, Muhadkly Acho, Ardit Erwandha, Nirina Zubir, Mawar de Jongh, Mario Caesar

Baca Juga Sinopsis Weapons, Film Horor Baru yang Dapat Skor Sempurna di Rotten Tomatoes

3. Merah Putih One For All

Tanggal rilis: 14-08-2025

Di sebuah desa yang tenang, dalam menyambut Hari Kemerdekaan Indonesia sekelompok anak terpilih menjadi "Tim Merah Putih" untuk menjaga bendera pusaka yang selalu dikibarkan pada setiap upacara 17 Agustus. Tiga hari sebelum upacara, bendera itu hilang. Delapan anak dari berbagai latar belakang budaya—Betawi, Papua, Medan, ...

Sutradara: Endiarto, Bintang Takari

4. La Tahzan: Cinta, Dosa, Luka…

Tanggal rilis: 14-08-2025

Alina (Marshanda) yang memiliki keluarga harmonis dan penuh cinta, tak menyangka kehadiran pengasuh baru di rumahnya akan menjadi sebuah ancaman besar. Kini, Alina dihadapkan pada pilihan untuk melepaskan atau berjuang mempertahankan keutuhan keluarganya.

Sutradara: Hanung Bramantyo

Pemeran: Ariel Tatum, Deva Mahenra, Marshanda, Asri Welas, Patricia Gouw

5. The Sun Gazer: Cinta dari Langit

Tanggal rilis: 21-08-2025

Kebahagiaan pernikahan Moyer (Mario Irwinsyah) dan Asiyah (Ratu Anandita) terasa kurang lengkap karena belum juga dikaruniai keturunan. Berbagai usaha Moyer lakukan, hingga akhirnya ia sadar bahwa ia tidak akan pernah bisa memberikan keturunan. Moyer merasa ia harus mengambil keputusan untuk menceraikan Asiyah agar tak menjadi ...

Sutradara: Jastis Arimba

Pemeran: Ratu Anandita, Adhin Abdul Hakim, Mario Irwinsyah, Revalina S Temat

6. Darah Nyai

Tanggal rilis: 21-08-2025

Sebuah pembunuhan memicu amarah Laut Selatan. Nyai (Jessica Katharina ) muncul dan memilih Rara (Violla Georgie) untuk menjadi alat pembalasan dendam. Nyai memberi kekuatan super untuk memburu para pelaku, geng perdagangan manusia pimpinan Boni (Rory Asyari). Inspektur Yati (Vonny Anggraini) menyelidiki pembunuhan-pembunuhan sadis terkait dendam ...

Sutradara: Yusron Fuadi

Pemeran: Robert Chaniago, Vonny Anggraini, Violla Georgie, Djenar Maesa Ayu, Winner Wijaya, Rayner Wijaya, Rory Asyari, Wieshely Brown

7. Hanya Namamu dalam Doaku

Tanggal rilis: 21-08-2025

Arga (Vino G Bastian), pemimpin keluarga harmonis, penyayang, dan selalu bertanggung jawab atas istri, Hanggini (Nirina Zubir) dan putri semata wayangnya, Nala (Anantya Kirana). Sayangnya, Arga mulai suka berbohong dan mulai berjarak dengan Hanggini dan Nala semenjak Arga bertemu dengan Marissa (Naysilla Mirdad), mantan kekasihnya, ...

Sutradara: Reka Wijaya

Pemeran: Anantya Kirana, Naysila Mirdad, Nirina Zubir, Vino G Bastian

8. Labinak: Mereka Ada di Sini

Tanggal rilis: 21-08-2025

Najwa (Raihaanun), guru dari kota kecil, pindah ke Jakarta demi masa depan putrinya, Yanti (Nayla D Purnama). Ia menerima tawaran mengajar di sekolah elit di sebuah yayasan. Namun, rumah barunya ternyata menyimpan teror sekaligus petunjuk dari arwah-arwah gentayangan korban praktik kanibalisme kuno yang dijalankan oleh ...

Sutradara: Azhar "Kinoy" Lubis

Pemeran: Nayla D Purnama, Giulio Parengkuan, Arifin Putra, Raihaanun

9. Pencarian Terakhir

Tanggal rilis: 28-08-2025

Setelah hilangnya Sita (Artika Sari Devi), istrinya, di Gunung Sarangan di ulang tahun ke-10 Drupadi (Adzana Ashel), putrinya, sikap Tito (Donny Alamsyah) menjadi dingin dan membuat Drupadi sedih. Pacarnya, Raka (Razan Zu), dan sahabatnya Maya (Dinda Mahira), Ucok (Fatih Unru), Jamal (Fadi Alaydrus), Nurul (Alika ...

Sutradara: Affandi Abdul Rachman

Pemeran: Tesadesrada Ryza, Fatih Unru, Fadi Alaydrus, Alex Abbad, Donny Alamsyah, Artika Sari Devi, Yama Carlos, Dinda Mahira, Adzana Ashel, Razan Zu, Alika Jantinia

10. Lebih dari Selamanya

Tanggal rilis: 28-08-2025

Salim (Donny Alamsyah) menghabiskan 14 tahun hidupnya sebagai ayah tunggal, setelah kepergian istrinya, Rifa (Shareefa Daanish). Ia setia memegang janji: tidak akan menikah lagi. Putrinya, Nasya (Adzana Ashel), kini dewasa dan akan segera menjadi ibu. Sementara Salim, yang kian menua, harus menghadapi kesepian dan bayang-bayang ...

Sutradara: M Amrul Ummami, Latisa Naraswari

Pemeran: Adinda Thomas, Donny Alamsyah, Shareefa Daanish, Adzana Ashel







