Ratusan Produk Lifestyle Dipamerkan di JCC

Bisnis.com, JAKARTA - Ratusan produk lifestyle dipamerkan dalam Global Sources Indonesia di Jakarta Convention Center (JCC), Senayan 19-21 September 2024.

Kategori produk lifestyle yang dipamerkan yakni gift and premium sebanyak 71 produk, sports and outdoor 38 produk serta home and kitchen 38 produk.

Produk tersebut merupakan produksi pengusaha lokal lokal dan internasional yang terdiri dari importir, distributor, retailer, importir, pemilik brand OEM/ODM dan corporate buyer yang bergerak di produk lifestyle.

Baca Juga Tips Lifestyle, 7 Cara Lepas dari Candu Game

Produk lifestyle yang ditampilkan dalam acara ini merupakan penambahan kategori produk, karena sebelumnya pameran ini hanya memamerkan produk elektronik.

Wendy Lai, Vice President, Global Sources Exhibition dalam sambutannya menyampaikan, pameran tahun ini tumbuh 70% dari tahun lalu dengan penambahan kategori lifestyle yang berfokus pada produk Gifts & Premiums, Home & Kitchen, dan Sports & Outdoor.

"Ada juga rangkaian konferensi dengan berbagai topik menarik, dan penghargaan Global Sources Indonesia Excellence Award untuk supplier dan buyer terpilih yang mengikuti acara ini.” ujarnya.

Dia berharap pameran dagang produk elektronik dan lifestyle diharapkan dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di Indonesia.

Pameran ini, katanya, juga memberikan peluang unik bagi bisnis untuk memamerkan produk dan layanan, membangun hubungan dengan mitra dan pelanggan potensial, serta tetap mengikuti tren dan inovasi terbaru dalam industri.

Untuk memudahkan pelaku usaha, katanya, juga disediakan aplikasi Global Sources Online dan Global Sources Buyer dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

Baca Juga Erajaya Active Lifestyle (ERAL) Tangkap Potensi Industri Golf

Toerangga Putra, selaku President Director PT Adhouse Clarion Events menjelaskan, Global Sources Indonesia merupakan platform mempertemukan pemilik bisnis, distributor, importir, dan retailer dengan produsen, supplier, dan mitra bisnis dari negara lain termasuk Tiongkok, Korea Selatan, Taiwan, dan Hong Kong untuk menjalin kerjasama strategis yang dapat mendorong ekspanis bisnis dan meningkatkan daya saing global.

"Global Sources Indonesia 2024 menjadi wadah bagi para pengusaha lokal untuk berkolaborasi, dan mengeksplorasi peluang bisnis baru di produk elektronik dan lifestyle. Kami berharap setiap pengunjung bisa lebih mengoptimalkan potensi yang ada pada event ini,” tambah Toerangga Putra.