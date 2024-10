Viral di TikTok, Tren My Girls Day Rayakan Kekasih Wanita

Bisnis.com, JAKARTA - Viral di TikTok bahwa 1 Oktober diperingati sebagai My Girls Day. Tren yang diketahui muncul pada Oktober tahun 2023 ini memperlihatkan video berdurasi singkat dengan wajah wanita yang diiringi dengan lagu We Fell In Love In October dari Girl in Red.

Belum diketahui siapakah yang awalnya menciptakan tren ini, tetapi lewat pantauan media sosial TikTok telah muncul banyak konten tentang My Girl sampai dengan saat ini.

My Girl muncul dari cocokologi judul dan juga penggalan lirik yang berbunyi “My girl, my girl, my girl, you will be my girl,” dalam lirik yang terkandung pada lagu We Fell in Love In October. Bukan tidak lain, makna yang ada dalam lagu ini juga menceritakan tentang kisah-kasih yang terjadi pada bulan Oktober.

Selain makna lirik, video klip dari lagu ini juga menunjukan nuansa musim gugur semakin menambah keintiman, sehingga secara emosional akan menunjukan bagaimana ketulusan dari menyayangi seorang pasangan.

Uniknya, beberapa konten yang muncul menunjukan bahwa tren ini tidak hanya ditujukan untuk kekasih, tetapi kepada wanita yang disayangi seperti, Ibu ataupun sahabat wanita yang disayangi.

Sampai saat ini, Tik-tok memang kerap kali meluncurkan tren tentang apresiasi kekasih kepada pasangan, seperti International Couples day, International Girlfriends Days, dan International Boyfriends Days. Kamu sendiri dapat merayakan My Girls Day dengan mengikuti tren ini dengan cara mengikuti template yang sudah ada.

Walaupun 1 Oktober diperingati sebagai My Girls Day, namun secara nasional hari ini jatuh sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Oleh karena itu jangan juga lupa dengan hari nasional bangsa kita ya! (Enrich Samuel K.P)