5 Kata Gaul ala Gen Alpha yang Banyak Digunakan di TikTok, Wajib Tahu!

Bisnis.com, JAKARTA - Media sosial (medsos) dihebohkan dengan berbagai kata gaul baru yang banyak digunakan oleh Gen Alpha.

Gen Alpha memang dikenal sebagai generasi unik dan terkenal sebagai orang yang paling kaya secara materi dan memiliki pemahaman paling tinggi terhadap teknologi masa kini.

Generasi Alpha atau Gen Alpha pada masa kembangnya memang diiringi dengan teknologi yang semakin maju.

Dengan kemajuan teknologi yang cepat, banyak kemunculan kata baru yang memiliki arti beragam untuk menggambarkan sesuatu.

Di media sosial, kata-kata mulai banyak digunakan oleh anak-anak muda. Lantas apa saja kata gaul ala Gen Alpha yang berkembang di media sosial?

Berikut penjelasannya, agar kita tidak ketinggalan informasi dari generasi-generasi kelahiran tahun 2010-2024.

5 Kata Gaul ala Gen Alpha

Sigma

Sigma merupakan istilah yang digambarkan untuk menggambarkan sesuatu "cool" atau keren.

Kata ini digunakan untuk mengungkapkan rasa keren, mandiri, dan kepercayaan diri. Contoh penggunaan kata ini misalnya "Kamu sigma banget dengan tampilanmu seperti itu".

Very Demure, Very Mindful, Very Cutesy

TikTok saat ini dipenuhi dengan tren kalimat "Very Demure, Very Mindful, Very Cutesy". Kata ini sedang banyak digunakan oleh penggiat medsos untuk menggambarkan sesuatu yang keren, elegan, dan unik.

Penggunaan istilah "Very Demure, Very Mindful, Very Cutesy" dimulai oleh kreator TikTok asal Amerika bernama Joolie Lebron.

Contoh penggunaan kata ini yakni "tempat ini sangat very demure, very mindful, very cutesy".

Mewing

Mewing memiliki secara harfiah sebagai tindakan mengistirahatkan lidah di atas langit-langit mulut.

Tindakan ini dilakukan untuk mendapatkan rahang yang tajam dan meniruskan pipi.

Mewing kemudian menjadi tren dan banyak dilakukan oleh anak-anak gaul untuk mendapatkan bentuk wajah yang cantik.

You Are a Snack

You Are a Snack bukanlah menggambarkan makanan atau camilan yang enak. Namun kata ini digunakan untuk menggambarkan orang-orang yang cantik, ganteng, dan enak dipandang.

Contoh penggunaan kata ini bisa digunakan untuk iri sendiri yakni "Aku snack banget dengan baju ini, deh".

Gyatt

Gyatt juga salah satu kata gaul yang juga sedang trending. Kata ini memiliki arti pujian kepada orang yang menarik.

Contoh penggunaan kata Gyatt digunakan juga untuk menunjukkan rasa terkejut. Contohnya yakni:

"Gyatt, dia keren sekali"

"Oh My Gyatt, kamu keren banget deh"