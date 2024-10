Viral di Media Sosial, New Jeans Jadi Global Brand Ambassador Ramyeon Series Indomie

Bisnis.com, JAKARTA - Girl band Korea New Jeans mendadak jadi global brand Indomie, produk mie instan buatan Indonesia.

Lima personel New Jeans itu menjadi global brand dari Indomie varian Korean Ramyeon Series.

Kabar itu disampaikan Indomie melalui akun instagramnya.

NewJeans, yang terdiri dari lima anggota: Minji, Hanni, Danielle, Haerin, dan Hyein, dikenal dengan gaya musik yang fresh dan kepribadian yang menyenangkan yang menginspirasi para generasi muda.

"Dengan kolaborasi ini, Indomie dan NewJeans are ready to take fun to the next level!," tulis Indomie di akun instagramnya.

Disebutkan jika rasa Korean Ramyeon Series itu mengangkat cita rasa Korea yang sesungguhnya.

Video commercial yang beredar itu tampak kelimanya menyapa penggemarnya dan menyampaikan antusias bekerja sama dengan Indomie menjadi global brand ambassador.

"Kami akan mengajak Anda bersenang-senang bersama dengan kerja sama bersama Indomie kali ini," ujar mereka.

Mereka juga sempat menyanyikan jingle Indomie yang populer yakni "Indomie Seleraku".

Sementara itu, Axton Salim, Direktur PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk (ICBP) yang merupakan perusahaan yang memproduksi Indomie mengatakan, Indomie sebagai brand di Asia Tenggara pertama yang bekerja sama dengan New Jeans.

"Musik dan personality NewJeans yang relevan bagi penggemar K-pop dan kalangan luas, cocok dengan karakter Indomie yang fun, energik, dan uplifting. Ini adalah langkah besar bagi Indomie untuk memperluas pasar global dan tetap relevan dengan generasi muda yang dinamis.” ujarnya.

Dia mengatakan kampanye ini juga bersamaan dengan peluncuran produk baru Indomie Korean Ramyeon Series di tengah popularitas budaya Korea (Korean Wave) secara global sekaligus menjawab keinginan Indomie lovers akan cita rasa Korea.

Axton memaparkan Indomie Korean Ramyeon Series ini terdiri dari tiga varian rasa baru: Spicy Ramyeon, Fiery Chikin, dan K-Rose. Varian rasa Spicy Ramyeon hadir dengan sensasi sup khas Korea yang pedas, Fiery Chikin memiliki rasa khas ayam goreng Korea dengan paduan rasa pedas, manis, asin, dan gurih, serta K-Rose yang memberikan paduan rasa creamy pedas yang menggugah selera.

Selain itu, ada juga dua varian Pop Mie terbaru yang bikin penasaran: Pop Mie Rasa Spicy Ramyeon dan Pop Mie

Rasa Fiery Chikin.

Julia Atman, General Manager Marketing Noodle Division ICBP, menambahkan bahwa peluncuran global ini ditandai dengan peluncuran TVC Indomie terbaru yang menampilkan Indomie Korean Ramyeon Series.

"Kami juga menggelar event ‘Oh My Good World’ di Gandaria City pada tanggal 31 Oktober - 3 November 2024. Di sini, pengunjung bisa merasakan keseruan bersama Indomie dan NewJeans, termasuk photo spots dan bisa mencoba masak sendiri Indomie Korean Ramyeon Series ala K-Mart di Korea.” paparnya.