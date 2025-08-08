Para Dermawan Ikhlas Bikin Rumah Makan Gratis, Siapa Saja Bisa Menikmati

Bisnis.com, JAKARTA - Membuka rumah makan gratis untuk warga yang membutuhkan adalah niat para dermawan ini.

Tujuan mereka satu, membantu sesama yang kekurangan, terutama soal kebutuhan makan yang menjadi kebutuhan pokok sehari-hari.

Demi memenuhi keinginan tersebut, para dermawan yang terdiri dari konten kreator hingga pemilik yayasan itu membuka rumah makan gratis untuk siapapun yang ingin makan.

Berikut deretan dermawan yang buka rumah makan gratis

1. Richard Theodore

Konten kreator Richard Theodore, pria kelahiran 1995 ini baru saja membuka Rumah Makan Gratis miliknya yang terletak di Jalan A Damyati, RT 01, RW 06, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kamis (16/11/23).

Dilansir dari laman resmi tangerangkota.go.id, rumah Makan Gratis ini diresmikan langsung Wakil Wali Kota Tangerang, Sachrudin, Camat Tangerang, Yudi Pradana serta sejumlah rekan konten kreator nasional lainnya.

Richard Theodore, selaku Owner Rumah Makan Gratis menyatakan, Rumah Makan Gratis telah resmi dibuka di Kota Tangerang. Ditujukan, untuk membangun semangat berbagi satu sama lain, dengan mencukupkan makan siapa pun orangnya.

"Rumah Makan Gratis tidak diperuntukkan untuk golongan bawah, atau tertentu. Ini untuk semua golongan, semua orang bisa makan, tanpa memandang rendah satu atau dua golongan tertentu," ungkap Richard.

"Saya Richard adalah warga asli Kota Tangerang dengan Rumah Makan Gratis, saya ingin berbuat untuk kota saya, dan saya ingin berdampak untuk kemajuan Kota Tangerang," sambung Richard.

2. Yayasan Sahabat Almira Indonesia

Warung milik Yayasan Sahabat Almira Indonesia makan yang berlokasi di Jalan Raya Jakarta-Bogor, Nomor 37 KM 34, Kelurahan Cisalak, Kecamatan Sukmajaya membagikan makan gratis bagi masyarakat.

Ketua Yayasan Sahabat Almira Indonesia Humairoh mengatakan, warung makan gratis ini merupakan pengembangan dari program terdahulunya yang sudah berjalan sejak delapan tahun silam, yaitu Yayasan Nasi Jumat Depok atau Sijum.

"Kami ganti nama dan hari ini re-launching warung makan gratis setelah beberapa bulan vakum, dan kami hadir untuk membantu warga Depok keluar dari masalah kelaparan," katanya dilansir dari depok.go.id.

Dia mengungkapkan, warung makan gratis ini terbuka untuk umum dari berbagai kalangan, tanpa memandang suku, ras, golongan. Setiap hari pihaknya menyediakan 250 hingga 300 porsi makanan lengkap.

"Alhamdulillah kegiatan ini didukung oleh para donatur, dan semoga terus bisa membawa keberkahan untuk warga Depok," harapnya.

3. Pesantren Bisnis Indonesia (PBI)

Pada tahun 2020 lalu dan ketika pandemi Covid-19 melanda, pimpinan Pesantren Bisnis Indonesia (PBI) membuka rumah makan gratis berlabel Rumah Makan Rakyat (RMR) di Banjarnegara guna membantu meringankan beban hidup masyarakat. Rumah makan serupa kemudian dibuka di beberapa kota lain, seperti di Grobokan, Purwokerto, dan Surabaya.

Di Kota Malang, RMR dibuka sejak tanggal 1 Juni 2022 di Jalan Terusan Sulfat Nomor 153. Sejumlah komunitas, seperti sedekah subuh dan rumah sedekah turut berpartisipasi berdirinya rumah makan gratis ini. Mulai dibukanya rumah makan sejak 1 Juni ini, menjadi kesepakatan karena bersamaan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Sehingga dari rumah makan ini juga akan berkiblat kepada nilai-nilai Pancasila.

Di rumah makan yang buka mulai pukul 06.00 WIB, setiap hari disiapkan sebanyak 100 hingga 200 porsi makan dengan menu atau lauk sederhana seperti tahu, tempe, telor, sayur asem, dan kerupuk. Untuk minuman, RMR menyediakan air mineral, teh dan kopi.

“Siapa pun boleh makan di tempat ini, tanpa memandang status sosial, agama, suku dan profesi. Karena konsep RMR untuk bersedekah dan berbagi antarsesama. Berjalannya waktu, para donatur memberi respons positif, sehingga rumah makan serupa dalam waktu dekat akan dibuka di wilayah Kabupaten Malang dan Kota Batu,” katanya dilansir dari malangkota.go.id.

Meski ini rumah makan gratis, namun semua pemasukan, pengeluaran dan berbagai aktivitas lain tetap dilaporkan kepada para donatur.

4. Aditya Prayoga

Pria yang satu ini diketahui telah memiliki enam rumah makan gratis. Dikutip dari channel youtube Helmy Yahya dia mengatakan telah memiliki enam cabang.

Masing-masing cabangnya menyediakan 300 porsi makan gratis, sehingga total 1.800 porsi disediakan untuk enam cabang rumah makannya.

Menurutnya, untuk belanja makanan di satu rumah makan sekitar Rp3 jutaan. Namun, katanya, kadangkala juga ada donatur yang memberikan beras, atau lauk pauk lainnya.

Ketika ditanya darimana uang tersebut dia dapatkan. Dia hanya mengatakan dari Allah.