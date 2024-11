My Chemical Romance (MCR) Gelar Tur Black Parade pada 2025, Indonesia Kapan?

Bisnis.com, JAKARTA - My Chemical Romance (MCR) umumkan comeback dengan mengadakan tur The Black Parade pada 2025.

Tur ini akan menjadi konser nostalgia para penggemar MCR yang sudah menikmati album The Black Parade sejak dirilis 2006.

Melansir CNA, tur tersebut akan dimulai pada 11 Juli 2025 di Seattle dan berakhir pada tanggal 13 September 2025 di Tampa, Florida.

Adapun tur ini akan berlangsung di San Francisco, Los Angeles, Arlington, Texas; East Rutherford, New Jersey, Philadelphia, Toronto, Chicago dan Boston.



Melansir Spin, My Chemical Romance akan menampilkan The Black Parade secara penuh di setiap pertunjukannya.

Namun belum jelas apakah band tersebut membawakan lagu kedua favorit penggemar dari album mereka yang lain.

Adapun penjualan tiket tur dibuka pada Jumat, 15 November 2024.

Sebelumnya tur reuni MCR juga pernah dijadwalkan pada 2020. Sayangnya konser itu harus ditunda hingga tahun 2022, karena Covid-19.

Jadwal Lengkap Tur The Black Parade 2025: