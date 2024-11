Jadwal Event dan Konser November 2024, Ada Dua Lipa dan 2NE1 di Jakarta!

Bisnis.com, JAKARTA - November 2024 akan jadi bulan yang penuh kegembiraan bagi pecinta musik dan hiburan di tanah air! Berbagai acara menarik dan konser musisi dalam dan luar negeri bakal digelar bulan ini.

Jadwal konser November 2024 akan diwarnai dengan penampilan bintang-bintang top dunia, seperti 2NE1 hingga Dua Lipa. Serta ada juga event seru seperti IMBEX 2024 dan Isekai Run. Berikut jadwal selengkapnya.

Jadwal Lengkap Event dan Konser November 2024

Indonesia Comic Con (9 - 10 November 2024)

Jangan ngaku penggemar budaya pop kalau nggak hadir ke event satu ini. Bakal ada banyak aktivitas menarik dan booth keren yang bisa kamu sambangi.

Nggak ketinggalan pastinya juga ada cosplay keren dan spesial show yang dimeriahkan musisi papan atas. Catat tanggalnya, 9-10 November 2024 di JSS, Senayan, Jakarta.

Fan Meeting Lisa BLACKPINK (15 November 2024)

Buat para BLINK, ini adalah kesempatan langka apalagi kalau kamu ngefans banget personel BLACKPINK yang kece ini.

Beach City International Stadium Ancol, Jakarta akan jadi destinasi ketiga Lisa BLACKPINK dalam rangkaian "LISA Fan Meetup in Asia 2024” setelah Singapura dan Bangkok.

Harga tiketnya dibanderol mulai dari Rp1.350.000 hingga Rp3.870.000. Untuk semua kategori tiket akan mendapatkan postcard eksklusif.

K-EXPO Jakarta (16-17 November 2024)

Pecinta K-pop, K-drama, K-beauty dan makanan Korea, yuk kumpul di K-EXPO Jakarta yang digelar di JCC, Senayan pada 16-17 November mendatang.

Event bertema "Experience Korea" ini terselenggara berkat kerja sama Korea Creative Content Agency (KOCCA), serta Kementerian Pertanian, Pangan, dan Urusan Pedesaan Korea (MAFRA).

K-Expo Jakarta 2024 juga akan menyuguhkan menghadirkan panggung konser yang menampilkan BXB, Ailee, Nomad, SF9, dan Beatpella House.

Ngayogjazz 2024 (16 November 2024)

Acara tahunan yang dinanti oleh para pecinta musik jazz ini bakal digelar pada 16 November 2024 di Dusun Kalimundu, Gadingharjo, Sanden, Bantul.

Selain pertunjukan musik jazz, acara ini juga akan diwarnai dengan bazar yang disebut Pasar Jazz. Kamu bisa jajan ragam kuliner khas desa dan kerajinan tangan dengan tiket masuk gratis.

Isyana Sarasvati: Lost In Harmony, A Decade Live Concert (16 November 2024)

Merayakan satu dekade kiprahnya di industri musik tanah air, Isyana Sarasvati bakal menggelar konser tunggal di Istora Senayan, Jakarta pada 16 Agustus mendatang.

Bersiaplah dengan kejutan di setiap perjalanan karir Isyana, mulai dari lagu “Kau Adalah” yang easy listening hingga Il Sogno yang menghentak.

Joyland Festival Jakarta (22-24 November 2024)

Deretan konser dan event di bulan November 2024 juga diwarnai oleh festival musik Joyland Festival Jakarta. Tahun ini, Joyland bakal bakal digelar pada 22-24 November 2024 di Senayan, Jakarta.

Deretan musisi top dunia, seperti St. Vincent, AIR, Bombay Bicycle Club, Hyukoh & Sunset Rollercoaster, Blueboy, MONO dan Real Estate, terkonfirmasi bakal berbagi panggung dengan puluhan musisi tanah air.



Kotak: Konser 2 Dekade (23 November 2024)

Menandai 20 tahun eksistensinya, Grup Band Kotak juga bakal menggelar konser spesial bertajuk "Konser 2 Dekade" pada 23 November 2024 di GBK Basketball Hall, Jakarta.

Tantri Cs siap menyuguhkan penampilan spektakuler dengan lagu-lagu hits dari berbagai album yang mereka miliki.

2NE1 Asia Tour [Welcome Back] in Jakarta (23 November 2024)

2NE1 akan kembali menyapa penggemarnya di Indonesia pada 23 November 2024 dalam konser bertajuk "2024-25 2NE1 Asia Tour [Welcome Back]" di Beach City International Stadium (BCIS), Jakarta.

Konser ini merupakan bagian dari tur Asia terbaru mereka sekaligus merayakan 15 tahun perjalanannya sejak debut girl grup legendaris ini. Oh iya, TRAC punya promo spesial buat para Blackjack yang mau ngonser bareng.

Isekai Run: Lost in Enchanted Wilderness (23 November 2024)

Event lari satu ini memang nggak biasa! Kamu bisa berlari sambil cosplay dengan mengenakan kostum karakter anime favorit. Ada tiga kategori lari yang bisa dipilih, mulai dari 2,5K, 5K, serta 10K dengan track berlatar belakang pantai.

Rencananya, Isekai Run bakal berlangsung 24 November 2024, di Symphony Of The Sea, Ancol. Jadi jangan lewatkan keseruannya!

IMBEX - Indonesia Maternity Baby Kids Expo 2024 (29 November - 1 Desember 2024)

Indonesia Maternity Baby Kids Expo (IMBEX) kembali hadir di Jakarta, tepatnya di JCC, Senayan pada 29 November - 1 Desember 2024.

Bakal ada berbagai produk anak, ibu dan keluarga yang bisa kamu temukan di pameran ini. Tentunya juga dengan harga promo yang menggiurkan.

Everblast Festival 2024 (30 November 2024)

Kalau nyari festival musik yang bisa bikin kamu bernostalgia ke era keemasan musik taun 2000-an, Everblast Festival jawabannya. Band lawas seperti 311, Depapepe, Sleeping With Siren dan Two Doors Cinema Club bakal perform di gambir Expo kemayoran, Jakarta 30 November mendatang.

Nggak lupa juga penampilan Band tanah air seperti; MALIQ & D’Essentials, Efek Rumah Kaca, The Adams, Rocket Rockers, serta Killing Me Inside juga akan all out menunjukan performa mereka.

