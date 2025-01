Film Sonic the Hedgehog Cetak Rekor Jadi Salah Satu Waralaba Terlaris dalam Sejarah Box Office

Bisnis.com, JAKARTA – Siapa sangka, film yang dibuat dari sebuah game bisa menembus rekor box office, sebagai salah satu waralaba film paling laris.

Waralaba film "Sonic the Hedgehog" telah resmi mengukuhkan posisinya sebagai salah satu waralaba terlaris dalam sejarah perfilman, dengan tiga filmnya secara kolektif menghasilkan pendapatan yang mengesankan sebesar US$1,06 miliar di seluruh dunia, dan masih terus bertambah.

Film terbaru waralaba tersebut, Sonic the Hedgehog 3, masih laku keras di bioskop, menghasilkan pendapatan yang lumayan besar sebesar US$72,4 juta secara global selama pekan kedua penayangannya saja.

Dengan Sonic 3 yang masih tayang di bioskop dan tiga pasar internasional, termasuk China, yang belum dibuka, waralaba tersebut siap memecahkan lebih banyak rekor.

Setelah tiga film larisnya, Sega dan Paramount juga sepertinya belum mau berhenti begitu saja. Mereka telah mengisyaratkan rencana masa depan.

Waralaba ini berhasil menjadi pusat perhatian penggemar dan kritikus dengan perpaduan cerdas antara aksi penuh warna, selera humor yang bagus, dan penulisan yang tajam.

Film-film tersebut juga sangat terbantu oleh para pemeran yang luar biasa, termasuk Ben Schwartz sebagai pengisi suara Sonic, Jim Carrey sebagai Dr. Robotnik yang sangat kocak, Idris Elba yang memulai debutnya di Sonic the Hedgehog 2 sebagai Knuckles, dan Keanu Reeves, yang bergabung dengan waralaba sebagai Shadow the Hedgehog untuk seri terbaru, Sonic the Hedgehog 3.

Sonic the Hedgehog 3 merupakan sekuel film komedi-petualangan yang dirilis sebelumnya pada 2022, yang menampilkan Blue Blur (Sonic) dan teman-temannya dalam petualangan untuk menghentikan Dr. Robotnik menguasai dunia.

Film baru tersebut menampilkan karakter antagonis baru, Shadow the Hedgehog, yang datang untuk menimbulkan masalah bagi trio pahlawan yang baru terbentuk, Sonic, Tails, dan Knuckles, saat mereka menyesuaikan diri dengan kehidupan duniawi.

Sejak dirilis hingga saat ini, Sonic 3 sudah mengantongi US$187,5 juta di AS dan US$148,8 juta secara global.

Sementara itu, secara keseluruhan, Sonic 1 mengantongi US$148 juta di AS dan US$172 juta secara globan. Sedangkan, Sonic 2 mengantongi US$190 juta di AS dan US$215 juta di global.