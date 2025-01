Ciri-ciri Sakit Liver yang Muncul di Tubuh Anda

Bisnis.com, JAKARTA - Perlemakan hati adalah suatu kondisi di mana kelebihan lemak menumpuk di hati, yang terkadang dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius.

Meskipun tidak selalu menunjukkan gejala pada tahap awal, tanda-tanda tertentu yang terlihat pada tubuh dapat mengindikasikan kondisi ini.

National Institute of Diabetics and Digestive and Kidney Diseases menunjukkan bahwa NAFLD terjadi pada 75% orang yang kelebihan berat badan dan lebih dari 90% orang yang mengalami obesitas parah.

Mengenali gejala-gejala ini sejak dini dapat membantu dalam mendapatkan perawatan medis dan menangani situasi.

Berikut 4 Tanda Liver yang terlihat dengan mata

1. Bercak hitam di leher atau ketiak

Resistensi insulin adalah penyakit yang mungkin berhubungan dengan perlemakan hati. Bercak gelap dan halus pada kulit, terutama di sekitar leher, ketiak, atau lipatan tubuh lainnya, mungkin muncul pada orang dengan resistensi insulin. Acanthosis nigricans adalah suatu kondisi yang tidak boleh diabaikan.

2. Pembengkakan di perut

Perut yang bengkak atau kembung, terutama jika terasa kencang atau tidak nyaman, bisa jadi merupakan tanda perlemakan hati. Pembengkakan ini mungkin tampak sangat kecil bagi Anda, tetapi ahli medis dapat menghilangkan semua keraguan seputar hal tersebut.

Hal ini terjadi ketika fungsi hati memburuk sehingga menyebabkan penumpukan cairan di daerah perut. Asites juga dapat menyebabkan pembuluh darah terlihat di perut, menandakan perlunya perhatian medis.

Data yang dipublikasikan di NIH menyebutkan bahwa pembengkakan perut hanyalah salah satu dari sekian banyak komplikasi yang dapat terjadi akibat perlemakan hati.

3. Bengkak di wajah atau kaki

Perlemakan hati dapat menyebabkan retensi cairan dalam tubuh, sehingga menyebabkan bengkak atau bengkak pada wajah, kaki, atau pergelangan kaki. Kondisi ini, yang disebut edema, terjadi ketika hati tidak mampu menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh. Jika bengkak terus berlanjut tanpa alasan yang jelas, ada baiknya Anda memeriksakannya.

Menurut sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2017, kecemasan, rasa haus, perasaan perubahan suhu, dan kembung adalah keluhan NAFLD yang paling umum.

4. Gatal ringan pada kulit

Dalam beberapa kasus, kulit gatal, sebagian besar ringan namun terus-menerus, bisa menjadi gejala masalah hati, termasuk perlemakan hati. Hal ini terjadi karena penumpukan garam empedu di aliran darah akibat gangguan fungsi hati yang dapat mengiritasi kulit. Jika rasa gatal tidak diketahui penyebabnya dan berlangsung lama, hal ini mungkin memerlukan tes fungsi hati.