Ragam Menu Camilan untuk Pilihan Takjil Buka Puasa, dari Tradisional hingga Modern

Bisnis.com, JAKARTA - Berbuka puasalah dengan yang manis. Tagline ini yang selalu terdengar setiap kali bulan puasa tiba.

Berbuka puasa memang identik dengan makan cemilan manis yang disebut dengan takjil, kemudian dilanjutkan dengan menu utama.

Beragam makanan ringan dan minuman pelepas dahaga menjadi pilihan banyak orang ketika menyudahi ibadah puasa pada hari tersebut.

Ada beberapa jenis cemilan dari yang tradisional hingga modern yang kerap menjadi pilihan dalam menu takjil.

Berikut rekomendasi menu cemilan yang bisa menggugah selera

1. Pisang Madu Pasti

Pisang goreng adalah salah satu makanan yang menjadi pilihan orang dalam membatalkan puasa. Ada banyak jenis pisang goreng salah satunya Pisang Madu Pasti.

Dikutip dari Taste Atlas, pisang goreng masuk dalam daftar "50 Best Deep-Fried Desserts in The World."

Kombinasi Pisang Raja dan Madu Asli berkualitas membuat rasa manis yang pas. Setiap gigitannya menghadirkan perpaduan pas antara crunchynya pisang dan manisnya madu.

Tidak hanya memanjakan lidah, tetapi juga menciptakan momen kebersamaan yang hangat. Sempurna untuk menemani berbuka puasa bersama mengiringi percakapan yang semakin dekat.

2. Luna's Doughnuts

Jika Anda pecinta donat, Luna’s Doughnuts adalah pilihan sempurna untuk menemani momen berbuka puasa. Dengan tekstur yang lembut dan beragam pilihan rasa—mulai dari manis seperti Vanilla Sky dan Triple Chocolate, hingga gurih seperti Cheesy Beef Bechamel—setiap gigitan menghadirkan sensasi kelezatan yang tiada duanya.

Di bulan Ramadan, Luna’s Doughnuts juga menghadirkan Hampers Spesial Ramadan dalam pilihan ½ lusin dan 1 lusin, dikemas dengan tampilan mewah sesuai ciri khasnya. Jadikan setiap momen Ramadan lebih berkesan dengan kelezatan yang istimewa dari Luna’s Doughnuts.

3. Kolak

Siapa yang tidak kenal dengan kolak? Sajian tradisional ini selalu menjadi favorit masyarakat Indonesia saat berbuka puasa. Kolak pisang dengan santan yang kental dan gula merah yang manis memberikan sensasi hangat yang menenangkan setelah seharian berpuasa.

Selain pisang, Anda juga bisa menambahkan ubi, ketan, atau kolang-kaling sesuai selera. Rasanya yang manis dan gurih ini pasti bikin Anda tak sabar untuk berbuka setiap hari!

4. Es Timun Suri

Di tengah cuaca panas saat puasa, es timun suri menjadi satu di antara minuman yang paling menyegarkan. Timun suri yang segar dipadu dengan sirup manis dan es batu akan memberikan sensasi dingin dan menyegarkan tubuh setelah seharian berpuasa.

Es timun suri tidak hanya enak, tetapi juga mengandung banyak air yang sangat membantu tubuh untuk kembali terhidrasi setelah lama tidak minum. Rasanya yang ringan dan segar menjadi pilihan tepat saat berbuka puasa.

5. Mochi Mochi

Jika Anda pecinta makanan mochi, bisa mencoba berbuka dengan Mochi Mochio. Cemilan khas Jepang ini memiliki tekstur kenyal yang khas dengan isian kacang merah atau bahkan coklat.

Tak hanya kacang merah dan coklat, Mochi Mochio juga memiliki pilihan rasa lainnya. Mulai dari Cold Skin Mochi, Mochi Cake, Mochi Dango, Mochi Dodol Duren, Mochi Greentea, Mochi Kacang Asin, serta Mochi Kacang Hijau.

Mochi Mochio ini pas banget untuk dijadikan cemilan berbuka karena manisnya yang pas dan teksturnya yang membuat Anda ingin terus mengunyah.