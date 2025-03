Rekomendasi Buka Puasa Hotel Bintang Lima, Menjajal Masakan Chef dari Kuwait

Bisnis.com, JAKARTA - Saat Ramadan, buka puasa bersama menjadi momen yang selalu diadakan untuk berkumpul, baik bersama teman, rekan kerja, dan juga keluarga.

Jika biasanya berburu takjil dengan jajanan pasar, kali ini Bisnis berkesempatan untuk menjajal buka puasa di hotel bintang lima di Grand Hyatt, dengan berbagai makanan khas Timur Tengah.

Selama sebulan penuh, dua chef internasional dari Grand Hyatt Kuwait, Salim Beddad dan Zeki Agturk dihadirkan untuk menyajikan berbagai menu khas Timur Tengah.

"Kami sangat bahagia bisa kembali ke Jakarta lagi tahun ini dan menyajikan menu makanan khas Arab dan Turki di Grand Hyatt Jakarta," ujar Salim saat ditemui beberapa waktu lalu.

Salim mengungkap, setiap hari akan ada menu-menu yang berbeda. Bersama rekannya, dia memasak sekitar 15 menu untuk sajian all you can eat di Grand Cafe dan restoran The Residence ONFIVE.

Adapun, beberapa menu favoritnya antara lain shawarma daging dan ayam yang gurih, cheese pide, yang jadi menu andalan Chef Salim yang rasanya otentik khas Timur Tengah.

Kemudian, ada roti balon yang harum rempah beserta pendampingnya yang khas seperti olesan mezze, hummus, shaksouka, dan salad quinoa.

"Bumbu-bumbunya pun kami bawa langsung dari Kuwait," ungkapnya.

Baklava Perbesar

Tak ketinggalan ada pula berbagai kudapan khas Timur Tengah seperti baklava, susu kurma, dan susu cokelat Dubai yang rasanya tidak terlalu manis, cocok untuk berbuka puasa.

Dengan membayar Rp650.000 per orang, para pengunjung juga bisa menikmati hidangan lainnya sepuasnya dari chef Grand Hyatt, seperti berbagai jenis sushi, sop buntut, bakso, kambing guling, sop buntut, siomay Bandung, sampai makan durian sepuasnya.

Adapun, jika ingin buka bersama dengan jumlah kelompok yang lebih besar, bisa melakukan reservasi di Residence Onfive dengan minimal pesanan untuk 100 orang.