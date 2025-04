Aktor Ray Sahetapy Meninggal Dunia

Bisnis.com, JAKARTA - Kabar duka kembali melanda dunia hiburan di Indonesia. Aktor senior Ray Sahetapy meninggal dunia.

Ray Sahetapy adalah aktor bernama lengkap Ferenc Raymon Sahetapy lahir pada 1 Januari 1957. Dia dikenal didunia perfilman sebagai aktor paling populer dan disegani pada generasinya.

Ray Sahetapy juga sering memerankan pria kompleks dengan nuansa dan karakter yang dalam.

Putra Ray Sahetapy, Surya Sahetapy menuliskan di akun Instagramnya, bahwa ayahnya telah meninggal dunia dan dia mengucapkan kata-kata perpisahan terakhir.

“Selamat jalan, Ayah! @raysahetapy. We always cherish the memories of our time with you. Titip salam cinta dan kangen ke kak Gisca,” tulisnya di akun Instagram, Selasa (1/4/2025).

Surya mengupload fotonya bersama sang ayah. Dia mengunggah informasi tersebut sekitar pukul 22.00 WIB.

Dalam postingan tersebut, Surya juga menitip salam kepada ayahnya bagi sang kakak yakni Gisca Putri Sahetapy. Gisca telah meninggal dunia pada tahun 2010 lalu.