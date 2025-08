Cerita di Balik Manga One Piece, Ada Simbol Bendera Jolly Roger yang Viral Jelang 17 Agustus

Bisnis.com, JAKARTA - Fenomena mengibarkan bendera dari anime One Piece, dilakukan oleh sejumlah masyarakat Indonesia bersamaan dengan pengibaran bendera merah putih jelang hari kemerdekaan 17 Agustus .

Bendera one piece tersebut berwarna hitam dengan logo tengkorak di tengahnya. Bendera tengkorak tersebut bernama Jolly Roger.

Di dalam anime One Piece, bendera tersebut merupakan simbol perlawanan dan pemberontakan para bajak laut untuk penguasa.

Bendera Jolly Roger yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, dimiliki oleh kru bajak laut yang dipimpin Monkey D. Luffy dalam anime One Piece.

Luffy juga memakai Jolly Roger (simbol tengkorak bajak laut) yang telah dimodifikasi sebagai topi jerami.

Kemudian Jolly Roger secara umum disimbolkan sebagai perlawanan bajak laut terhadap penguasa untuk menyerukan kebebasan, persatuan, hingga solidaritas sesama kru bajak laut.

Apa itu One Piece

One Piece (manga), seri manga Jepang yang diciptakan, ditulis, dan diilustrasikan oleh seniman manga Oda Eiichiro. Manga ini memulai debutnya di majalah manga Jepang Weekly Shōnen Jump pada tahun 1997 dan telah diserialkan di majalah tersebut sejak saat itu. One Piece mengikuti petualangan Monkey D. Luffy dan krunya, Bajak Laut Topi Jerami, dalam pencarian harta karun legendaris yang menjadi judulnya.

Oda Eiichiro memulai kariernya sebagai mangaka (pencipta manga) pada tahun 1992, ketika manga koboi Wanted! karyanya menjadi salah satu dari beberapa karya yang memenangkan Penghargaan Tezuka tahun itu. Tak lama kemudian, ia dipekerjakan sebagai asisten oleh Weekly Shōnen Jump, tempat ia bekerja dengan tiga penulis mereka. Pada tahun 1996, Oda menerbitkan dua cerita pendek berjudul Romance Dawn, yang menampilkan versi alternatif dari kisah asal-usul Luffy. Judul yang sama akhirnya digunakan untuk bab pertama One Piece pada tahun 1997.

Manga yang sangat populer ini telah melahirkan waralaba media, termasuk serial anime yang tayang panjang, beberapa film, dan adaptasi live-action di Netflix, beserta merchandise dan gim video. One Piece dianggap oleh beberapa pembaca dan kritikus sebagai salah satu seri manga terbaik sepanjang masa.

Setelah One Piece pertama kali muncul di Weekly Shōnen Jump pada bulan Desember 1997, manga ini dengan cepat menjadi populer di seluruh Jepang dan mancanegara. Lebih dari 500 juta kopi di lebih dari 60 negara dan wilayah telah dicetak sejak saat itu. Manga ini memecahkan Rekor Dunia Guinness untuk jumlah kopi terbanyak yang diterbitkan untuk seri buku komik yang sama oleh satu penulis pada tahun 2015; rekor tersebut dikonfirmasi kembali pada tahun 2022. Lebih dari 100 tankōbon (volume) manga ini, yang menggabungkan beberapa bab menjadi buku-buku terpisah, telah terjual lebih dari satu juta kopi. Dari tahun 2008 hingga 2018, One Piece menjadi manga terlaris.

One Piece mengikuti protagonis Monkey D. Luffy dan usahanya untuk menemukan harta karun "One Piece" yang ditinggalkan oleh Gol D. Roger dan menjadi raja bajak laut. Sejak usia muda, impian Luffy adalah menjadi bajak laut; pada usia tujuh tahun ia mencoba bergabung dengan kru kapten bajak laut "Red-Haired" Shanks. Meskipun Shanks tidak membiarkan Luffy bergabung dengan krunya, ia secara tidak sengaja membiarkan anak itu memakan buah iblis gum-gum. Buah ini, salah satu dari beberapa buah legendaris di dunia One Piece, memberi Luffy kemampuan untuk meregangkan tubuhnya seperti karet. Kemampuan baru ini datang dengan harga tidak pernah bisa berenang karena ia kehilangan semua kekuatannya saat berada di air. Kekuatan ini memungkinkan Luffy untuk meninggalkan rumah pada usia tujuh belas tahun sendirian di perahu dayung untuk mencari harta karun legendaris.

Selama perjalanannya, Luffy mengumpulkan kru bernama Bajak Laut Topi Jerami, yang dinamai sesuai topi jerami pemberian Shanks kepada Luffy, yang selalu dikenakan Luffy. Anggotanya antara lain pemburu bajak laut Roronoa Zoro, pencuri kucing Nami, penembak jitu Usopp, koki Sanji, dan dokter Tony Tony Chopper, rusa kutub berhidung biru yang memperoleh kemampuan manusia setelah memakan buah iblis manusia-manusia. Kru ini mendukung Luffy saat ia terus-menerus menantang pemerintah dan angkatan laut dunia serta kelompok bajak laut dan panglima perang yang mapan. Selain membantu Luffy dalam pencarian harta karun, Bajak Laut Topi Jerami memiliki agenda dan tujuan masing-masing. Sepanjang seri, Luffy dan krunya mendapatkan rasa hormat di seluruh dunia One Piece, dan banyak yang akhirnya mendapatkan hadiah besar untuk kepala mereka.

Alur cerita berkembang melalui alur cerita, dengan setiap alur biasanya dimulai ketika Bajak Laut Topi Jerami mendarat di pulau baru dan berakhir ketika mereka pergi. Alur-alur ini dikelompokkan menjadi saga yang lebih besar. Banyak penggemar menganggap hanya elemen cerita yang muncul di manga yang menjadi kanon; poin plot yang hanya muncul di anime sering dianggap sebagai pengisi non-kanon.

Berkat popularitas manga ini, serial televisi animasi diluncurkan pada tahun 1999; serial ini telah melampaui 1.000 episode pada tahun 2021. Lebih dari selusin film animasi telah dirilis. Film One Piece Film: Red yang dirilis pada tahun 2022 ditonton oleh lebih dari 14 juta penonton di Jepang selama penayangannya di bioskop dan menghasilkan 1,2 miliar yen ($8,9 juta) pada hari pembukaannya, menjadikannya film ketiga dalam sejarah Jepang yang menghasilkan lebih dari 1 miliar yen pada hari pembukaannya. Permainan video, buku seni, dan permainan kartu perdagangan berdasarkan seri ini juga telah dirilis.

Sebuah crossover antara One Piece dan manga populer Dragon Ball karya Toriyama Akira dirilis pada edisi no. 4–5 Weekly Shōnen Jump tahun 2007. Cerita one-shot ini, yang disebut "Dragon Ball x One Piece: Cross Epoch," menampilkan ilustrasi karya Toriyama dan Oda. Alurnya berkisar pada Luffy dan Goku, protagonis Dragon Ball, bersama dengan karakter lain dari kedua seri yang melakukan perjalanan komedi untuk menghadiri pesta teh. Versi terjemahannya diterbitkan pada tahun 2011 di Shonen Jump—versi bahasa Inggris dari Weekly Shōnen Jump—sebagai bagian dari edisi khusus ke-100 majalah tersebut.

Pada tahun 2023, Netflix merilis adaptasi live-action, dengan Oda menjabat sebagai salah satu produser eksekutif. Serial ini telah dipuji oleh penggemar dan kritikus karena gaya visualnya, penggunaan efek praktis, dan kesetiaannya pada materi sumber. Namun, serial ini menuai beberapa kritik karena temponya, karena mencoba meringkas lebih dari seratus bab manga menjadi satu musim dengan delapan episode.