Ini Varian Covid yang Merebak di Indonesia, Pakar UGM Kasih Imbauan Berikut

Bisnis.com, JAKARTA - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI mengeluarkan surat edaran kewaspadaan COVID-19 yang ditujukan kepada fasilitas pelayanan kesehatan. Surat edaran dikeluarkan pasca angka kasus penularan virus corona di sejumlah negara di Asia seperti Thailand, Hong Kong, Malaysia dan Singapura mengalami kenaikan.

Di Indonesia sendiri, Kemenkes RI melaporkan terdapat penambahan 7 kasus COVID-19 selama 25-31 Mei lalu, sehingga total ada 72 kasus sepanjang tahun 2025.

Guru Besar FK-KMK UGM sekaligus peneliti Mikrobiologi Klinik Prof. dr. Tri Wibawa, Ph.D., Sp.MK, mengatakan peningkatan kasus di negara tetangga tidak dapat secara pasti akan diikuti peningkatan penularan di Indonesia. “Namun, belajar dari penularan di masa pandemi yang sangat cepat dan luas, akan lebih baik kalau kita bersiap.

Baca Juga Kasus APD Covid-19: Eks Pejabat Kemenkes Divonis 3 Tahun Bui dan Pengusaha 11 Tahun

Tri menjelaskan tingkat kecepatan penyebaran cukup rendah. Pasalnya varian SARS-CoV-2 yang dominan menyebar di Thailand adalah XEC dan JN.1, lalu di Singapura LF.7 dan NB.1.8 (turunan JN.1), di Hongkong JN.1, dan di Malaysia adalah XEC (turunan JN.1).

Namun, varian yang dominan di Indonesia saat ini berbeda dengan yang ada di negara tetangga yakni MB 1.1. Varian ini, sebutnya, belum masuk pada daftar Variants of Interest (VOIs) maupun variants under monitoring (VUMs) yang dikeluarkan oleh WHO

Dia menyebutkan belum banyak informasi spesifik tentang Variant MB1.1, tetapi, ia menduga manifestasi klinis yang muncul tidak banyak berbeda dengan varian omicron lain yang pernah beredar di Indonesia.

“Gejala yang ditimbulkan pun sejauh ini serupa dengan varian-varian COVID-19 sebelumnya, termasuk demam, pusing, batuk, sakit tenggorokan, mual dan muntah, serta nyeri sendi,” imbuhnya dilansir dari laman resmi UGM.

Meskipun angka kasusnya cukup rendah dan gejalanya cenderung sama, bukan berarti masyarakat tidak perlu waspada. Tri menganjurkan masyarakat dapat mengantisipasi dengan menjaga kebersihan dan pola hidup sehat seperti makan makanan bergizi serta istirahat yang cukup. Bahkan ia juga mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker jika merasakan gejala seperti flu.

“Jika berada dalam kerumunan dan membatasi diri untuk tidak berada di kerumunan jika merasa tidak dalam kondisi kesehatan yang prima,” paparnya.

Baca Juga Balikpapan Nihil Kasus Covid-19, Warga Diimbau Tetap Jalankan PHBS

Selain itu, Tri meminta masyarakat untuk memantau keadaan dari sumber informasi yang dapat dipercaya, termasuk dari pemerintah dan lembaga yang dapat dipercaya. “Kita harus yakin bahwa kita bersama telah memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk dapat bertahan pada masa-masa sulit pandemi,” pesannya.