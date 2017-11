Ilustrasi

Bisnis.com, JAKARTA—Menonton film dapat menjadi salah satu kegiatan yang untuk mengisi akhir pekan Anda.

Terlebih di pekan kedua November ini, ada sejumlah film yang menarik untuk disaksikan.

Film Chasing The Dragon yang dibintangi bintang kenamaan Mandarin, Donnie Yen, bisa menjadi pilihan Anda. Film ini mengambil latar belakang Hong Kong pada masa kolonial Inggris dan menceritakan seorang penjahat besar bernama Limpy Ho.

Chasing The Dragon akan menampilkan Donnie Yen dengan peran yang berbeda dari biasanya. Setelah menjadi jagoan yang mengagumkan di sekuel IP Man, kini ia tampil menjadi penjahat kelas kakap dalam film ini.

Limpy Ho merupakan imigran dari Daratan China yang kemudian menjadi seorang pengedar narkoba berskala besar. Bagaimana kah kira-kira akting Donnie Yen sebagai penjahat? Lebih cocok jadi protagonist atau antagonis ya

Selain Chasing The Dragon, adapula film lainnya, yakni Thank You for Your Service, Message from The King, Wage, dan Negeri Dongeng. Bagaimana keseruannya? Anda dapat menyaksikannya dalam cuplikan berikut ini.