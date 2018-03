Syahrini berpose di Tembok Berlin, Jerman. - Isntagram @princessyahrini

Bisnis.com, JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum kasus First Travel akan memanggil paksa artis Syahrini karena sudah dua kali dipanggil untuk menjadi saksi tidak pernah datang.

"Memang sudah dua kali Syahrini dijadwalkan untuk hadir dalam sidang, tapi dia tak pernah datang, kita akan panggil paksa," kata Koordinator Jaksa Penuntu Umum (JPU) Herry Jerman, sebelum sidang dimulai di Pengadilan Negeri Depok, Rabu (21/3/2018).

JPU sudah dua kali memanggil Syahrini yaitu pada Rabu (14/3) dan Rabu (21/3), namun Syahrini tak memenuhi panggila jaksa.

Herry mengatakan alasan Syahrini tak memenuhi panggilan karena masih berada di eropa untuk keperluan pekerjaan.

"Dia ada kontrak yang harus diselesaikan di Eropa," ucapnya.

Untuk itu, kata Herry pihaknya akan memanggilnya kembali pada 2 April 2018. Herry berharap Syahrini bisa datang untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi.

Jika dilihat dari video dan foto-foto yang diunggah di Instagram @princessyahrini, terungkap bahwa Syahrini liburan keliling Eropa. Dia berangkat pada 17 Maret via Singapura. Syahrini mengunggah foto saat berpose di pesawat.

Kemudian, pada 18 Maret, Syahrini mengunggah foto bersama seorang wanita di Rotterdam Netherlands. Tampaknya, Syahrini membawa serta asisten rumah tangga (ART) bernama Elin.

Syahrini menyebut tak bisa hidup tanpa Elin, dan berjanji membawa Elin keliling dunia. Syahrini menyebut segala urusan rumah kelar berkat Elin yang sudah bekerja selama 12 tahun.

@princessyahrini• ELIN FOR LIFE •

... Tiada Bisa Hidup Tanpa Elin ...

Membawa Elin Keliling Dunia Janjiku Pada Elin ...

Now Elin Mau Keliling Europe Dulu Sebelum Amerika Yaaaa ....Khaaannnn ...

Lusa Elin Melaju Ke Germany #Manjaaaahh

I CAN’T LIVE WOTHOUT HER ... SHE’s My Everything ...

Ga Ada ELLLLLLIIIIIIIIIINNNNNNN ....

Kelaaaaaaarrrrrr Uuudddeeeehhhh Urusan Rumah Incesss ...

Saatnya Membahagiakan Elin Setelah 12 Tahun Hidup Menemani Incesss #ElinTime #SyahElin!

Setelah dari Rotterdam, Syahrini mengunjungi Amsterdam Netherlands. Kali ini, Syahrini mengenakan jeans biru plus kaca mata, dan berpose di taman dan gedung.

Pada 21 Maret, Syahrini sudah berada di Berlin Jerman. Kali ini, dia berpose mengenakan sepatu. Di foto itu, dia menyebut merek sepatu dan duta sepatu olahraga tersebut.

Di hari yang sama, dia mengunggah foto di Tembok Berlin. Kali ini, Syahrini tidak mengenakan sepatu sport produk tertentu, melainkan mengenakan boots berwarna hitam, dan jas berbulu berwarna biru.

Selain foto, Syahrini juga mengunggah video saat berkeliling Rotterdam menggunakan mobil. Di dalam mobil juga tampak Elin.

Sebuah kiriman dibagikan oleh Syahrini (@princessyahrini) pada 19 Mar 2018 jam 8:46 PDT

Video ini pun mendapat reaksi beragam dari warganet, seperti berikut :

@ putraaris982Termksi videio ya cantik manjah...!

@ suci6186Aq ngepens banget loh sama mbak incesss

@iismulyawati24Mudah2 han tadabur alamnya dlm rangka mensyukuri nimat Alloh

@ mangiring_srgMbak dipanggil polisi tuh

@ iwankusmawan16@aa_robby_inst nungguan aa oby

@ dinih575Asyik teh Incess keren gaul oke

@ sartini9630Princesss, qu mengidolakn mu smoga cpt dpt jodoh

@ santiaulia_96Kapan nikah kk inces

@ adingcah@re_cahyo_rasya08 jangan menghina orang. Setiap manusia ada jalannya sendiri2. Kalau sudah waktunya ..pasti merit n punya anak. Di bantu doakan yg baik sesama manusia .