Sutradara Livi Zheng saat syuting film 'Second Chance' do Sukabumi, Jawa Barat. - Dok. Pribadi

Bisnis.com, JAKARTA – Sutradara Livi Zheng akan meluncurkan film Second Chance yang di produksi BRI Life saat peringatan Hari Film Nasional yang jatuh pada 30 Maret.

Menurut Livi Zheng dalam keterangan tertulisnya, Senin (26/3/2018), lokasi syuting film tersebut di Indonesia, tepatnya di Sukabumi Jawa Barat.

“Pembuatan film ini sangat unik, karena melibatkan ratusan warga lokal di Sukabumi dan kru film Hollywood yang sebelumnya menggarap film G.I. Joe, The Expandables, Rambo dan Legends of the Fall,” ujar Livi Zheng.

Film produksi BRI Life ini mengangkat kisah kehidupan sepasang suami istri sederhana di sebuah desa yang terkenal dengan produksi anyamannya di daerah Sukabumi. Sang istri harus menggantikan suaminya mendorong gerobak sayur setiap hari untuk berjualan sayur saat suaminya sudah tidak bisa melakukannya lagi.

Film yang sarat dengan pesan-pesan kehidupan ini menampilkan adegan-adegan action stunt motor yang mendebarkan.

Resolusi 4K

Second Chance merupakan film resolusi 4K, yang biasanya hadir di gedung-gedung bioskop. Seperti diketahui, masih ada kabupaten di Indonesia yang belum memiliki gedung bioskop. Tapi, Livi Zheng, ingin semua masyarakat Indonesia bisa menikmati resolusi 4K tersebut.

Maka, Livi Zheng merilis Second Chance yang dibintangi Anna Tarigan dan Avent Christi di YouTube Channel BRI Life dengan resolusi 4K pada saat Hari Film Nasional.

Mengutip wikipedia, Hari Film Nasional diperingati oleh insan perfilman Indonesia setiap tanggal 30 Maret karena pada tepatnya tanggal 30 Maret 1950 adalah hari pertama pengambilan gambar film Darah & Doa atau Long March of Siliwangi yang disutradarai oleh Usmar Ismail.

Livi Zheng yang dikenal sebagai pembicara dan dosen di Amerika Serikat tidak lupa memberikan workshop film ke murid-murid dari enam SMA di Sukabumi ketika syuting di sana.

Bulan April ini, Livi diundang Yale University, AS untuk menjadi dosen tamu di dua kelas dan juga menjadi pembicara conference.

Yale University adalah salah satu sekolah terbaik di Amerika, alumninya termasuk George H. W. Bush (Presiden AS periode 1989-1993), pemenang piala Oscar Meryl Steep dan Paul Newman, Bill Clinton (Presiden AS periode 1993-2001) dan pemenang Nobel Paul Krugman.