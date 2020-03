Tangkal Virus Corona, Model Naomi Campbell Pakai Hazmat Suit di Bandara

Bisnis.com, JAKARTA - Naomi Campbell telah lama menjadi pengusung gaya hidup bebas bebas kuman saat bepergian.

Supermodel itu bahkan pernah memposting video ritual ketika dia harus bepergian dengan pesawat.

Dalam video itu Campbell dengan intens membersihkan seluruh permukaan yang berada dekat dengan kursi pesawatnya dengan tisu anti-bakteri.

Beberapa hari yang lalu, melalui akun instagramnya supermodel tersebut mengunggah sejumlah foto yang menunjukkan dirinya mengenakan hazmat suit, lengkap dengan masker, pelindung mata dan sarung tangan saat sedang berada di Bandara Internasional Los Angeles.

"Safety First NEXT LEVEL. Thank you @lindaevangelista. Full video coming on my Youtube soon..." tulisnya.

Dalam video berdurasi enam menit, kali ini Campbell menjelaskan alasan di balik langkah-langkah ekstrem dan memberikan penggemar cuplikan penerbangan terbarunya dari Los Angeles ke New York City.

Dia menunjukkan pakaiannya setelan, hazmat suit, seharga US$16 yang dibeli dari Amazon dan dipadu padankan dengan jubah Burberry. Dia juga menceritakan bahwa dia telah melakukan 'bersih-bersih' di pesawat secara rutin selama 15-17 tahun terakhir.

"Ini bukan saatnya untuk tertawa. Inilah yang membuat saya merasa nyaman ketika harus bepergian. Saya berupaya untuk menjaga [bepergian] seminimal mungkin," kata Campbell.

Terlepas dari caranya yang terlihat ekstrem, Campbell bersikeras dalam video dan uraiannya bahwa masyarakat seharusnya tidak menanggapi pandemi dengan ketakutan.

Sebelumnya, Campbell berbicara tentang tekniknya untuk menghindari kuman saat bepergian dengan pesawat terbang dalam video berdurasi lima menit yang dibagikan melalui saluran YouTube-nya musim panas lalu.

"Bersihkan apa pun yang mungkin Anda sentuh," sarannya, sebelum menyeka kursi, sabuk pengaman, meja nampan, layar TV, remote control dan jendela dengan tisu anti-bakteri.

Para pelancong memang disarankan untuk mencuci atau membersihkan tangan mereka setelah menyentuh permukaan apapun di bandara dan pesawat.

Menurut para ahli penyakit menular, sering mencuci tangan adalah salah satu pertahanan terbaik melawan penyebaran virus tersebut.

