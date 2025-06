Marhen J, Toko Tas Ala Idol Korea Tutup Semua Gerai di Indonesia

Bisnis.com, JAKARTA — Empat tahun beredar di Indonesia, merek tas asal Korea Selatan, Marhen J mengumumkan tak lagi beroperasi di Indonesia.

Pengumuman itu disebarkan melalui media sosial Instagram, di mana sebelumnya Marhen J telah lebih dulu menutup toko online-nya, hingga akhirnya menutup seluruh toko offline-nya.

"Terima kasih telah menemani kami selama 4 tahun terakhir...Dengan berat hati, kami umumkan bahwa MARHEN.J Indonesia telah menutup toko online kami, dan akan secara resmi mengakhiri operasi offline pada 30 Juni 2025," tulis brand tersebut di Instagram.

Marhen.J dikenal sebagai merek tas tangan ramah lingkungan dari Korea, didirikan pada 2015 oleh desainer Kim Hyun Hee.

Desain Marhen.J mengikuti gaya minimalis, modern, dan canggih namun tetap memastikan kesempurnaan dari bahan, warna hingga desain, dan terutama memiliki aplikasi praktis yang tinggi, cocok untuk kecenderungan dan kepribadian masing-masing individu.

Tas ini sering digunakan oleh selebriti papan atas Korea Selatan, seperti Sooyoung dari Girls Generation, dan Minho dari Shinee.

Di Indonesia, jejak Marhen J didukung oleh iStyle.id sebagai e-commerce kecantikan produk Korea dan produk lifestyle yang berkonsep online shopping mall.

iStyle.id mulai menjual tas Marhen J secara resmi pada 2019 dan sempat mencatat penjualan yang sukses.

Selama beroperasi di Indonesia, gerai Marhen J tersebar di Jakarta mulai dari Central Park Mall, Senayan City, Grand Indonesia, PIK By The Sea, sampak (Mall Of Indonesia), serta di Surabaya, Bandung, Yogyakarta, Semarang, dan di outlet besar Summarecon Mall Bekasi, dan Summarecon Villagio Outlet.