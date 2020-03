Billie Eilish Sedang Garap Album Kedua

Bisnis.com, JAKARTA - Billie Eilish sedang mengerjakan album keduanya, seperti disampaikan kakaknya Finneas O'Connell.

Dalam sebuah wawancara, kakak Billie Eilish, mengungkapkan keduanya mulai menggarap karya baru, melanjutkan album debut "WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO?".

Kepada Vulture, Finneas O'Connell mengatakan album pertama yang mereka buat betul-betul digarap sesuai selera mereka tanpa ada tujuan lebih dari itu.

"Kupikir itu yang akan kami lakukan di album kedua. Hal lain adalah efek sampingnya, kau tak bisa mengincarnya," kata dia.

Tahun lalu, dia mengatakan album baru Billie Eilish akan menuju arah "eksperimental", membuat adiknya bisa "mengevolusi" suara.

Kepada Billboard di American Music Awards, dia berkata, "Kurasa sejauh ini di album kedua.. ada banyak cerita yang menurut kami belum diceritakan."

"Kami hanya berusaha menceritakan itu semua dan kami agak bereksperimen. Kupikir jika kau tidak mencoba mengubah hal sedikit pun, kau tidak berevolusi," ucap dia.

Pelantun "Bad Guy" ini sedang menggelar tur yang dimulai pada 9 Maret di Miami, Florida, tapi terpaksa membatakalkan sisa jadwalnya karena kekhawatiran atas virus corona.

"Saya sangat sedih untuk melakukan ini tetapi kita harus menunda tanggal ini untuk menjaga semua orang aman. Kami akan memberi tahu kalian kapan tur ini dapat dijadwal ulang. Tolong jaga dirimu tetap sehat. Aku cinta kamu," kata Eilish.

Billie Eilish juga didapuk untuk menyanyikan lagu tema film James Bond "No Time to Die".

Awal tahun ini, penyanyi 18 tahun tersebut mendapat anugerah Penyanyi Solo Perempuan Terbaik BRIT Awards, menambah panjang penghargaan yang diterima Eilish setelah Grammy 2020 Record of the Year untuk lagu “Bad Guy” dan Album of the Year untuk lagu “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?”.

