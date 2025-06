Jadwal Konser Jakarta Fair 2025: Ada Juicy Luicy, Slank, JKT48 hingga Feast

Bisnis.com, JAKARTA — Jakarta Fair Kemayoran atau Pekan Raya Jakarta (PRJ) 2025 kembali digelar, menghadirkan deretan konser dari musisi papan atas Tanah Air setiap malam.

Artis yang konser di Jakarta Fair berasal dari genre pop hingga rock. PRJ memang dikenal sebagai salah satu ajang pameran dan hiburan terbesar di Indonesia yang selalu dinanti setiap tahunnya.

Selain menyajikan berbagai produk unggulan dan diskon menarik, area konser menjadi daya tarik utama yang tak pernah sepi pengunjung. Setiap malam, panggung utama PRJ menjadi saksi kemeriahan penampilan musisi-musisi ternama, menciptakan atmosfer yang tak terlupakan bagi para pengunjung.

Simak Daftar Lengkap Jadwal Konser PRJ Jakarta Fair 2025:

- Senin, 23 Juni: Armada, Big Bottom, Orgie Ska

- Selasa, 24 Juni: Souljah, Feel Koplo, Hey Bobby

- Rabu, 25 Juni: The Changcuters, Niel, Lucy

- Kamis, 26 Juni: Wali, Pitu, Fashion Show Miss JFK

- Jumat, 27 Juni: NDX AKA, Pegawai Musik Sipil, Be A Dub's

- Sabtu, 28 Juni: JKT 48, Mysticjive, Narra Reunion.

- Minggu, 29 Juni: Tipe-X, Orind, Sudut

- Senin, 30 Juni: Endank Soekamti, The Rain, Tenholes

- Selasa, 1 Juli: Virgoun, The Lantis, Katak Krass Kota

- Rabu, 2 Juli: Hindia, Feast., Hidden

- Kamis, 3 Juli: Kangen Band, Coconuttreez, Dhyo Haw, Monras

- Jumat, 4 Juli: Slank, Suka Sukanya Anak Slank, Desember Project

- Sabtu, 5 Juli: Kotak, Diandra Aprilia, Glas

- Minggu, 6 Juli: Superman Is Dead, Cassandra, Sirkus Suara,

- Senin, 7 Juli: Sal Priadi, Hura Hura Club, D'Nineteen

- Selasa, 8 Juli: Tony Q Rastafara, Monkey Boots, Moonbeam

- Rabu, 9 Juli: Sound of Jakarta (Orkes Biang Kerok/ Gondal Gandul/ Merseyside/ Skarbu/ Mental Baja/ Economy Class)

- Kamis, 10 Juli: The Adams, The Sigit, The Papio

- Jumat, 11 Juli: Juicy Luicy, Start Koplo

- Sabtu, 12 Juli: Last Child, Jordy Riz

- Minggu, 13 Juli: Guyon Waton, Mr Jono Joni, Closing Ceremony